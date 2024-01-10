Çocuğunuzun kalbini tencere yemekleriyle koruyun

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe İnci Yıldırım, spor yapmayı, ağır kalp hastalıkları dışında çocukların hepsine önerdiklerini belirterek, "Çağımızın en büyük hastalığı obezite. Kötü beslenme alışkanlıkları ve teknolojik dünyanın getirdiği hareketsizlik çocukların hayatlarında tehlike yaratıyor" diye konuştu.Prof. Dr. Yıldırım, bu şartlarda büyüyen çocukların kötü alışkanlıklarını devam ettirmeleri halinde, erken yaşta şeker hastası, hiperkolestrolleri olma tehlikesi içinde olduklarını belirterek "Erken dönemde kroner arterlerde kireçlenme olabilir. Genetiğinde bir sıkıntı yoksa da bu gençler belki 60 yaşından sonra bir kalp krizi riski ile karşılaşabilirler" dedi. Prof. Dr. Yıldırım, kötü beslenme ve hareketsiz yaşam ile çocukları ileri dönemde bekleyen tehlikeleri şöyle sıraladı: "Hiperkolestrolü olacak, kan yağları artacak, daha erken dönemde kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Şeker hastası olabilirler. En yararlı olabilecekleri genç yaşlarda hastalıklarla boğuşabilirler. Bunlar bizim geleceğimiz, şimdiden onları sağlıklı yaşama sevk etmeliyiz."Önerilerde de bulunan Prof. Dr. Yıldırım, "Bir kere çocuklarımızı abur cuburlardan, kötü beslenmelerden uzak tutmamız lazım. Abur cuburlar ne? Paketlenmiş her türlü gıda abur cubura girer. Bisküviler de dahi. En tehlikelisi ise cipsler çünkü kötü yağlar içeriyor. Ve siz onu aldığınızda ne kadar yediğinizi bilmiyorsunuz. İçerisine konulan katkı maddeleri de çok fazla. Çocuk onu oyun oynarken, TV izlerken yiyor" dedi.SAĞLIKSIZ gıdalardan çocuklarıuzak tutmamız gerektiğininaltı çizen Prof. Dr. Yıldırım,özellikle annelere çağrıdabulundu. Prof. Dr. Yıldırım "Bununasıl yapacağız? Eskiye dönmemizgerekiyor. Anne, evde tencereyemekleri yapacak. Ev yapımıyemekler kalp sağlığı içinçok faydalı. Tabii sağlıklıbeslenme için de"dedi.AİLELERİN çocuklara aktivite kuralı koyması gerektiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, "Annebaba ne yapıyorsa çocuk da onu yapıyor. Anne baba sürekli telefon elindeyse, çocuk da öyle oluyor. Anne-baba sağlığına dikkat edip, aktivite de bulunup spor yapıyorsa çocuk da bunları yapıyor. Erken yaştan itibaren çocuk, kalp sağlığı için spora alıştırılmalı. Günlük aktivitesini yapmalı. Biz, ağır kalp hastalıklarında, kalp yetersizliklerinde sporu yasaklıyoruz. Diğer bütün hastalarımızı ise spora yönlendiriyoruz" dedi.PROF. Dr. Yıldırım, haftada en az 2 kez 1 saat olmak üzere çocukların spor yapmalarını önerdiklerini belirterek "Ama mümkün olduğu kadar grup sporlarının içinde, takım oyunlarında olmalarını istiyoruz. Takımla oynamak koordine olmasını sağlar. Spor sadece sağlık açısından değil mentalite açısından da faydalıdır. Spor ileriki yaşamınızda metabolik hastalıklardan uzak durmak açısından bir yatırımdır" dedi.