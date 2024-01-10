Elma sirkesinin 6 faydası

Sirke, asırlardan beri yemekten sağlığa hatta temizliğe kadar birçok amaç için kullanılıyor. HealthLine sitesindeki habere göre, organik elma sirkesi, kan şekerinin kontrolünün sağlanması ve diyabetin önlenmesinde yardımcı oluyor. Kolesterol düzeyini iyileştiriyor. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Enfeksiyonlara karşı koruyor. Mantar gibi zararlı bakterileri öldürmeye yardımcı oluyor. Kilo vermede yardımcı oluyor. Uzmanlar, bir su bardağı suya 1-2 yemek kaşığı sirke eklenmesini tavsiye ediyor.