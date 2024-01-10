Sigara kimyasalları iki kat diş kaybına neden oluyor

Sigara, diş ve ağız yapıları için pek çok ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Düzenli ve doğru bir ağız bakım alışkanlığı olmayan kişilerde problemler çok daha hızlı ilerleyebilmektedir. En sık karşılaşılan ağız problemleri değerlendirildiğinde sigara içenlerde en çok görülen ağız sağlığı sorunu periodontal hastalıklar olmaktadır. Bazı çalışmaların sonuçları göstermiştir ki sigara içenlerde periodontal hastalık gelişme riski içmeyenlere göre dört kat daha fazladır. Aynı zamanda sigara içeriğindeki yüksek miktardaki zararlı kimyasallar nedeniyle sigara içenler içmeyenlere göre iki kat daha fazla diş kaybı yaşama ihtimaline sahiptir.





Sigaranın ağızdaki bir diğer etkisi ise tükürük bezlerinde iltihaba neden olması ve kemik yapısında bozulmaya büyük katkı sağlamasıdır. Aynı zamanda sigara içenlerde lökoplaki gibi ciddi lezyonlar genellikle görülmektedir.



Sigara içenlerde yapılan diş ve diş eti tedavileri genellikle daha zor iyileşirler. Özellikle periodontal tedaviler, implant uygulamaları ve diş çekimleri gibi işlemlerin iyileşme dönemlerinde sorun yaşama ihtimalleri daha yüksek olmaktadır. Özellikle kuru soket dediğimiz diş çekimi boşluğunun kanla dolmaması riski sigara içenlerde çok yüksektir. Ve Kuru soket durumunda çekim bölgesinde genellikle uzun süren çok şiddetli ağrılar duyulmaktadır.





Sigara, tüm bu hastalık ve iyileşme sorunları dışında ağız, diş ve diş etlerini etkileyerek estetik sorunlara da neden olmaktadır. Diş taşları, sigara ile beraber daha da fazla renkleşerek kişinin dişlerinin görünümünü çok daha kötü hale getirmektedir. Aynı zamanda diş taşı dışında doğrudan dişlerin ve dilin yüzeyinde renk değişikliklerine, lekelere neden olabilmektedir. Bunların dışında sigara içenlerde sıklıkla görülen bir başka durum ise tat ve koku hislerinin kaybıdır. Sigara ile ağızda oluşan ısı artışı, kuruluk ve pek çok kimyasal ajanın birikmesi ağız kokusuna da neden olarak kişileri sosyal hayat içerisinde oldukça fazla etkileyebilmektedir.

Sigara İçenlerde Ağız Sağlığını İyileştirmek için Dikkat Edilmesi Gerekenler (İpuçları)

Sigara içen bireylerin ağız sağlığını iyileştirmek için yapacakları en etkili uygulama sigara içmeyi bırakmak olacaktır. Ancak sigara içmeye devam edecekseniz bazı ekstra uygulamalar yapmanız ağız sağlığınızın zararını minimumda tutabilir. Herkesin yılda iki kere diş hekimini ziyaret etmesini öneriyoruz ancak sigara içenlerin bu ziyaret sayısını artırmaları daha iyi olacaktır. Diş hekiminiz bu ziyaretlerde diş eti hastalığı ve ağız kanserleri açısından sizi muayene edeceklerdir.

Sigara içenlerde doğru bir ağız hijyeni alışkanlığı bulunması oldukça önemlidir. Sigara içen bireyler günlük olarak kesinlikle diş fırçası, diş ipi, dil temizleyicisi ve ağız gargarası kullanmalıdır. Ve bu uygulamaları doğru bir şekilde yaptığına dikkat etmelidir. Doğru diş fırçası seçimi maalesef atlanmaktadır ve ihmal edilmemesi gerekmektedir. Çünkü dişler ve diş etlerine uyumsuz bir diş fırçası seçimi yüzünden her ne kadar ağız bakımı aksatılmasa da yeterli bakım sağlanamayabilmektedir.Sigara içeriğindeki katran nedeniyle kalan lekeleri çıkarabilmek için sigara içenlerin diş fırçalarının kıllarının sert ve kuvvetli olması gerekmektedir. Aynı zamanda kimyasal olarak daha kuvvetli ve bakterileri temizlemekte daha etkin olan sigara içenler için üretilen diş macunlarını kullanmak daha etkili olacaktır. Ağız gargaraları ise pek çok sigara kullanan bireyin rahatsızlık duyduğu ağız kokusuyla iyi mücadele edebilmektedir.

Sigara içenlerin aynı zamanda yedikleri gıdalara ve içtikleri içeceklere dikkat etmeleri gerekir. Kahve ve gazoz gibi içecekler diş yüzeylerinde lekelere neden olabilmektedirler. Bu nedenle sigara kullananlarda meydana gelen zararı daha da artırabilmektedirler. Dişlerde mine dokusunda kayıplara, çatlaklara ve kavitelere neden olabilen asidik yiyecek içecekler de bir diğer uzak durulması gereken gıdalar olmaktadır.



Sigara kullanan bireylerin kendi kontrollerini yapmaları ve vücutlarından haberdar olmaları önemlidir. Çünkü baş, boyun, ağız bölgesinde iki haftayı geçmesine rağmen iyileşmeyen yaralar bulunması ciddi bir sorun olabileceğine işaret edebilir. Bu nedenle dikkatle gözlemlemek önemlidir. Bir başka kontrol edilmesi gereken nokta ise ağızda tekrarlayan kanamalar olması, şişlikler ya da sert yumru. İki haftadan uzun süren bu gibi belirtiler varlığında diş hekimine muayene olmakta fayda vardır.