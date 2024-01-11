Güçlü bağışıklık için bal ve zerdeçallı süt

Uzmanlar, bu kış günlerinde bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı korunmayı tavsiye ediyor. Şarku'l Avsat'ta yer alan haberde beslenme uzmanı Amy Goodson'ın soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığı güçlendirmek için özellikle kış aylarında yenmesini tavsiye ettiği çeşitli tarifler aktarıldı. İşte o tarifler: Yağsız dana eti dilimleri, brokoli, dolmalık biber, soya sosu, zencefil ve sarımsaktan ile hazırlanan çorba. Süt, zerdeçal, zencefil, tarçın ve baldan oluşan altın süt karışımı. Portakal, greyfurt, kivi, nar ve nane yaprağıyla hazırlanan salata. Tavuk göğsü, ıspanak, beyaz peynir, sarımsak ve zeytinyağı ile hazırlanan tavuk dolması.