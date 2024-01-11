Tavsiye ve ikramla grip ilacı kullanmayın

Sağlık Bakanlığı tarafından, özellikle risk altındaki bireylerde ciddi sağlık problemlerine ve ölüme neden olabilen grip hastalığıyla ilgili önemli uyarılarda bulunuldu. Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz de özellikle yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda gribin ölümcül sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekerek "Bu kişiler gribe karşı mutlaka aşı olmalıdır ve bilinçsiz ilaç kullanmamalıdır"uyarısında bulundu. Tüysüz, grip, nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılabildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bazı benzer belirtiler gösterir ancak grip sadece üst değil alt solunum yollarına da inmektedir.Grip nezleye kıyasla çok ağır seyreden, ayakta atlatılması zor, zatürre, bakteriyel hastalıklar gibi çok ciddi hastalıklara neden olabilen ve hatta altta yatan kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda hastaneye yatış ve ölüme sebebiyet verebilen bir hastalıktır." Grip kaynaklı ölümlerin çoğunun, altta yatan KOAH, diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkların tetiklenmesi sonucu gerçekleştiğine dikkat çeken Tüysüz, "Bu sebeple, ölüm nedeninin grip hastalığı olduğu tam olarak anlaşılamayabilir. Hapşırık, burun akıntısı, üst solunum yollarında enfeksiyon bulguları, halsizlik, bitkinlik, şiddetli kas ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı gribin belirtileridir. Şakaya gelmez, dikkatle takip edilmesi gereken bir solunum yolu enfeksiyonudur" dedi.Gripte fazla ve gereksiz ilaç kullanımının istenmeyen etkileri olabildiğini ifade eden Tüysüz, bu yan etkilerle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Alerjik reaksiyonlar gerçekleşebilmekte, karaciğer ve böbrek yetmezlikleri ortaya çıkabilmekte, farklı ilaç etkileşimleri, yan etkileri olabilmektedir. Bilinçsiz ilaç kullanımı hastalıkların kontrolünü güçleştirebilmektedir. Grip enfeksiyonlarında doktor tarafından verilen ilaçların kullanılması, yine vitaminlerin de hekim ya da eczacı tavsiyesi olmadan alınmaması önemlidir. Halk arasında en sık yapılan yanlışlardan biri de gribe karşı antibiyotik kullanmaktır. Grip, bir virüs hastalığı olduğundan bu hastalıkta antibiyotikler etkisizdir."Hastaların solunum yollarında üreyen virüslerin solunum, öksürük, aksırık ile damlacık hallerinde havaya karışmakta olduğunu, virüslü havanın solunmasıyla ya da salgıların direk teması ile başkasına bulaşabildiğini belirten Tüysüz, şunları söyledi: "Salgılarla kirlenmiş eşyalarda ya da ortamlardaki virüsler yaklaşık 8 saat canlı kalabilmektedir. Bulaşmayı kısmen azaltmak için ortamın havasını sık sık değiştirmek, maske kullanmak ve özellikle el temizliği çok önemlidir. Alkol, kolonya gibi dezenfektanlarla ya da bol sabun ve su kullanarak el temizliği yapılmalıdır. Sağlıklı yaşam kurallarına uymak; sağlıklı beslenmek, spor yapmak, depresyondan uzak durmak, sosyalleşmeyi korumak, kan şekerini, kolesterolü, tansiyonu takip etmek önemlidir."Korunma kısmında mutlaka grip aşısının yapılması gerektiğini belirten Tüysüz, "Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltmakta, hastalığın şiddetini hafifletmektedir. Grip, özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşısı mutlaka yaptırılmalıdır. Ayrıca diyabet, KOAH, kalp yetmezliği, kronik karaciğer yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, streoid kullananlar, kanser tedavisi görenler, HIV pozitif hastalar, gebeler ve obezitesi olanların grip aşısıyla aşılanması gerekir" dedi.