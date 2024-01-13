Gribal enfeksiyona karşı maske, mesafe önlemi

Üst solunum yolu hastalıklarında yaşanan artışlar endişe verici boyutlara ulaştı. Hastanelerde, halsizlik, burun tıkanıklığı, geçmeyen öksürük ve aralıkla tekrarlayan boğaz ağrısı şikâyetlerindeki artışa karşı uzmanlar ne gibi önlemler almamız gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu.

SABAH'a konuşan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Artan soğuk algınlığı vakaları özellikle covid ve grip şeklinde cereyan etmekte olup, insanlarımızın covid süresince dikkat edip, uyguladığımız, 'maske, mesafe ve temizlik' kuralları doğrultusunda hareket etmeleri çok önemli. Bu dönemlerde gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve covidden kendilerini korumak için gıda takviyesi olarak "portakal, limon, mandalina" gibi C vitamini alınmalı. Vücudun direncini arttıracak tarzda ise beslenilmesi önem arz ediyor. Bu yönde çok dikkat edilmeli. Hasta olan kişiler kalabalık ortamlarda maske takarak, mesafe ve hijyen ile bulaşı engellemiş olur. Vatandaşlarımız bunları yerine getirdiği takdirde inşallah daha fazla hastalık sayısının artmasını engellemiş olacaktır" diye konuştu.

KALP, ASTIM VE KOAH HASTALARI DİKKAT

Özellikle kronik hastaların, çocuklar ve 50 yaş üstü vatandaşların daha dikkatli olmaları uyarısında bulunan Usta, "Kalp, astım, koah hastaları gibi yüksek risk altında olan hastalar, kapalı alanlarda durmamalı, ev ve iş yerleri sürekli havalandırmalı, mesafe ve hijyene çok dikkat etmeli. Şuan ki durum geçmişte yaşadığımız covid dönemine yakın bir durum. Tedbiri elden bırakmamalı, hastalığı başkalarına bulaştırmamalıyız" ifadelerini kullandı.