Doç. Dr. Karakeçili: "Üst solunum yolu rahatsızlıklarında mevsimsel artışlar var"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları klinik mikrobiyoloji ana bilin dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Faruk Karakeçili her kış ayında hava değişimleri ile birlikte enfeksiyon hastalıklarında artış olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Karakeçili yaptığı açıklamasında; Her yıl kış aylarında özellikle hava değişimleri ile birlikte ateşli hastalıklarında bir artış görüyoruz. Son 20 gündür ilimizde ve cevre illerimizde enfeksiyon hastalıkları alanında ki arkadaşlarımız ile de konuştuğumuzda bu hastalıkta dikkat çeker tarzda bir artışın söz konusu olduğunu görüyoruz.

ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE EK HASTALIĞI OLANLARA ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELERİNİ ÖNERİYORUZ

Erzincan ilimizde de bu enfeksiyon hastalıkları ile ilgili özellikle son 20 gündür önemli bir artış var. Bu hastalık klasik hava değişimleri ile birlikte viral üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz etkenlerde artış var. Çoğunlukta boğaz ağrısı, kuru öksürük, ateş, çocuk yaş gurubunda bir artış olmakla beraber erişkinlerde de oluyor. Burada en önemli guruplar küçük çocuklar, yaşlılar ve ek hastalığı olanlara özellikle dikkat etmelerini öneriyoruz. Herhangi bir hastalığa bire bir işaret eden bir bulgu yok. Normal influenza dediğimiz grip hastaları, bunun yanında arada birde olsa gördüğümüz Covid hastaları bunları da artık normal bir üst solunum yolu hastalığı gibi görüyoruz, yine mevsiminde gördüğümüz çok farklı viral üst solunum yolu dediğimiz etkenlerle karşı karşıyayız.