Geçmeyen öksürük ve ateş zatürre belirtisi

Görülme sıklığı artan zatürreye karşı uyaran uzmanlar, öksürük, ateş gibi geçmeyen bazı şikâyetlerin hastalık belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Son dönemde akciğerlerin mikroorganizmalar yoluyla iltihaplanması anlamına gelen zatürre ve biraz daha ağır geçen solunum yolu hastalıkları özellikle çocuklarda yaygınlaştı. Ankara Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, öksürük, ateş, derin nefes alıp verirken göğüste ağrı hissedilmesinin zatürre belirtileri olduunu belirterek, "KOAH, bronşit, kalp yetmezliği, şeker hastalarında zatürre sık görülür ve daha ölümcül seyreder. Hastalığınız grip, nezle gibi başlamış, şikâyetleriniz uzun sürüyorsa zatürre gelişme olasılığı nedeniyle hekime başvurun. En etkili tedavi antibiyotik ancak gelişi güzel alınması faydadan çok zarar verebilir. İlacın iki, üç hafta kadar kullanılması gerekir. Tedavi düzgün yapılıp hastalık zamanında teşhis edilirse tamamen iyileştirebilir" diye konuştu. Ankara Üniversitesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş ise, "Zatürre benzeri bir hastalıkla özellikle çocuk yaş gurubunda karşı karşıyayız. Çocuk hasta ve okul çağında ya da okul öncesi eğitimde ise hastalık geçinceye kadar okula gönderilmemeli. El değil, kol içine hapşırılmalı. Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalı" dedi.