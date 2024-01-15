Uzmanlardan İnfluenza uyarısı: 2 yaş altındaki çocuklarda risk daha fazla

Genç, yaşlı, çocuk demeden herkesi etkileyen gribal enfeksiyon türü olan influenza, bulaşıcılığı çok hızlı bir virüs olarak biliniyor. Yüzeylerde de uzun süre canlı kalabilen, temas ve solunum yoluyla rahatlıkla bulaşabilen bu virüs nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Bu virüsün son dönemde pik yaptığını belirten Farabi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ülker Yiğit Aksoy, "Kışın en çok gördüğümüz virüs enfeksiyonlarından birisi halk arasında domuz gribi olarak bilinen influenzadır. İnfluenza her yıl ekimde başlayıp nisana kadar azalarak devam eden özellikle de kasım, aralık, ocak aylarında pik yapan virüs enfeksiyonudur. Çocuklarda, erişkinlere göre sıklıkla daha ağır seyreder. İnfluenzanın A tipi daha çok salgın yapan H1N1 ya da halk arasında domuz gribi olarak da bilinen virüstür. Bu tipte en belirgin şikayet 40-41 dereceleri bulan yüksek ateş ve ateş ateşi eşlik eden kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, ishal, öksürük şikâyetleri mevcuttur. İnfluenza da bizim en büyük korkumuz istemediğimiz komplikasyonlara yol açması. Özellikle de altta yatan kronik bir hastalığı varsa zatürree, menenjit, kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara dönebilmektedir. Özellikle yüksek ateş eşlik eden kas ağrısı baş ağrısı boğaz ağrı ağrı mevcutsa hızlıca doktora başvurmak erken tanı açısından önemlidir" dedi.Bağışıklıklarının düşük olması nedeniyle çocukların, özellikle de 2 yaş altındaki çocukların daha riskli olduğunu belirten Uzm. Dr. Aksoy, gebelerin de grip aşısı olması gerektiğine dikkat çekti. Aksoy, "İnfluenzanın seyri yaş grubuna göre farklılık gösterebilir. 2 yaş altında genellikle daha riskli ve sıkıntılı seyreder. Yaş ne kadar küçükse o kadar ciddi seyredebilir ve küçük bebeklerin bağışıklık sistemi daha zayıf olduğu için daha çok istemediğimiz komplikasyonlara dönebilir. Daha büyük yaşlarda kronik hastalığı varsa daha riskli olabilmektedir. Ailelerin çocuklarındaki hastalık belirtilerini dikkatle takip etmesi gerekli. Gebeler de riskli grupta. Özellikle gebeler grip aşı olmalı" diye konuştu.