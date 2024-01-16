Her derde deva turp

Kışın sofraları süsleyen turp, tam bir sağlık deposu. Antioksidan, potasyum, kalsiyum, folik asit, C vitamini ve lif açısından zengin olan turp, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor ve kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Karaciğer, kolon, meme, rahim ağzı, prostat ve akciğer gibi kanser türlerine karşı koruma sağlıyor. Lif zengini turp, hem tok tutuyor hem de sindirimi kolaylaştırarak bağırsak hastalıklarına karşı savaşıyor. Cildi güzelleştiriyor.