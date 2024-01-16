Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Her derde deva turp
Giriş Tarihi: 16.1.2024

Her derde deva turp

DIŞ HABERLER
Her derde deva turp
Kışın sofraları süsleyen turp, tam bir sağlık deposu. Antioksidan, potasyum, kalsiyum, folik asit, C vitamini ve lif açısından zengin olan turp, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor ve kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Karaciğer, kolon, meme, rahim ağzı, prostat ve akciğer gibi kanser türlerine karşı koruma sağlıyor. Lif zengini turp, hem tok tutuyor hem de sindirimi kolaylaştırarak bağırsak hastalıklarına karşı savaşıyor. Cildi güzelleştiriyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Her derde deva turp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA