Yenişehirlioğlu’ndan Akhisar’a hastane müjdesi

AK Parti'li Yenişehirlioğlu, 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanesi projesinin 2024 yılı yatırım programına alındığını ifade etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yenişehirlioğlu, "Yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın destekleriyle Manisa'mız ile buluşturacağımız bir hizmetin daha ilk adımı atıldı.

Toplamda 124 bin 224 metrekare üzerine kurulacak ve bugünkü bedelle yaklaşık 5 milyar TL'ye mal olacak 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanemiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak 2024 yılı yatırım programına alındı. Sağlık yatırımlarımızı Manisa'mızın her köşesine ulaştırmak ve hemşehrilerimize sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyor; Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.