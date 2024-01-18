Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Dizinden çıkan eklem fareleri şaşırttı! Tam 41 tane...
Giriş Tarihi: 18.1.2024 12:38

Dizinden çıkan eklem fareleri şaşırttı! Tam 41 tane...

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde gerçekleşen operasyonda eklem faresi olarak da bilinen multipl sinovial kondromatozis başarılı ameliyatla çıkarıldı.

İHA
Dizinden çıkan eklem fareleri şaşırttı! Tam 41 tane...

Diz ağrısı şikayeti ile geldiği Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alınan hastanın dizlerinden toplam 41 adet multipl sinovial kondromatozisi çıkartıldı. Özellikle diz eklemi çevresinde görülmekle birlikte kalça, dirsek ve diğer eklemlerde de görülen, ufak parçalardan oluşan cisimler olarak tanımlanan eklem faresi, eklem çevresinde eklem sıvısı ya da sinoviyumda görülen kıkırdak ya da kemik parçalarıdır. Eklem farelerinin boyutları birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar çıkabiliyor.


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde başarılı geçen operasyonu; Doç. Dr. Zekeriya Okan Karaduman, Doç. Dr. Mehmet Arıcan ve Dr. Öğr. Üyesi Sönmez Sağlam gerçekleştirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dizinden çıkan eklem fareleri şaşırttı! Tam 41 tane...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA