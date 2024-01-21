Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, çocukların göz sağlığı için ailelere önerilerde bulundu. Doç. Dr. Karaman "Ara tatil, çocuklarınızın dinlenme ve keyifli zamanlar geçirme fırsatı demektir. Ancak, bu süreçte çocukların göz sağlığına özen göstermek, onların gelecekteki öğrenme süreçlerini olumlu yönde etkileyebilir. Günümüzde, çocuklarımızın dijital cihazlarla uzun süre vakit geçirmesi kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Ancak, bu uzun süreli dijital cihaz kullanımının beraberinde getirdiği dijital göz yorgunluğu riskini en aza indirmek için dijital tatil şart" dedi.Doç. Dr. Karaman, çocukların göz sağlığını korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:Ara tatil, çocuğunuzun göz sağlığı için ideal bir zaman olabilir. Yapılan düzenli göz muayeneleri, çocuğunuzun görme sorunlarını erken aşamada tespit etmenizi sağlar. Bu muayeneler, çocuğunuzun okul başarılarına da olumlu bir etki yapabilir.Çocuklarınızın göz sağlığını desteklemek için doğru beslenme alışkanlıkları oldukça önemlidir. A, C ve E vitaminleri ile omega-3 yağ asitleri göz sağlığını olumlu yönde etkiler. Renkli sebzeler, meyveler, balık ve fındık gibi besinleri çocuğunuzun günlük beslenme programına eklemek, göz sağlığını güçlendirebilir.Ara tatillerde çocuklar, bilgisayar, tablet ve telefonlarla daha fazla vakit geçirebilir. Ancak, uzun süreli ekran kullanımı göz yorgunluğuna neden olabilir. Çocuğunuzun ekran süresini sınırlamak ve düzenli aralıklarla mola vermesini sağlamak, gözlerini korumak adına önemlidir. Günde 1 veya 2 saatlik ekran süresi hedeflenmelidir.Çocuklarınızın bilgisayar veya tablet karşısında oturdukları pozisyonun ergonomik olmasına dikkat edin. Ekran göz hizasında olmalı, oturma düzeni rahat ve doğru ayarlanmalıdır.Çocuklarınıza, her 20 dakikada bir bilgisayar ekranından uzaklaşıp en az 20 fit (6 metre) uzakta bir nesneye 20 saniye bakma alışkanlığını kazandırın. Bu, gözleri dinlendirerek yorgunluğu azaltabilir.Açık havada geçirilen zaman, çocukların genel sağlığı için olduğu gibi göz sağlığı için de faydalıdır. Güneş ışığı, göz sağlığını destekler. Tatil boyunca çocuklarınızı dışarı çıkarmak, oyun oynamaya teşvik etmek ve doğa yürüyüşleri yapmalarını sağlamak, gözlerini dinlendirebilir.Doç. Dr. Karaman, sadece yazın güneşli havalar için değil, kar tatilinde de çocukların göz sağlığının korunması gerektiğine dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu:Çocuklarınız kayak yaparken gözlerini korumak için özel olarak tasarlanmış güvenilir kayak gözlükleri kullanmalıdır. Bu gözlükler, dayanıklı çerçevelere sahip olmalıdır.Kar, güneşin zararlı UV ışınlarını yansıtabilir ve çocukların gözlerini etkileyebilir. Bu nedenle, kayak gözlükleri çoğunlukla yüzde 100 Ultraviyole koruması içermelidir. UV ışınlarına maruz kalma, fotokeratite neden olabilir, bu da ağrılı bir göz rahatsızlığına sebep olabilir.Soğuk kış havası, gözlerin sulanmasına ve küçük parçacıkların içeri girmesine neden olabilir. İyi bir kar gözlüğü, çift çerçeveli lenslerle net bir görüş sağlar ve camların buğulanmasını önler.Çocuklarınızın kayak yaparken rahat etmeleri için gözlükler, köpük benzeri bir katmana sahip olmalıdır.Gözlüklerin kırılmaz lenslere ve havalandırma sistemine sahip olması gözleri, enkaz, kar veya buzdan koruması için önemlidir.Yüze oturan gözlükler, yüzü kusursuz bir şekilde sarar ve burun bölgesinde sıkışıklık yaratmaz. Bu, çocuğunuzun gözlerini ve yüzünü dış etkenlerden korumak için önemlidir.