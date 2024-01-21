Masabaşı çalışana 15 dakika egzersiz şart

Tayvan'da yapılan bir bilimsel araştırmaya göre masabaşı iş yapanların kardiyovasküler hastalıklardan, kanser ve diyabetten ölüm riski diğerlerine göre yüzde 34 fazla. Ancak sonuçları JAMA Network Open adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın sonuç raporuna göre mesaiye verilen arada yapılan 15 dakikalık düzenli egzersiz masabaşı işin bu olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yetiyor. Hareketsiz bir işte çalışan kişinin egzersiz süresini 30 dakikaya çıkarması ise ölüm riski oranının masabaşı çalışmayan bireylerle aynı düzeye indirdiği tespit edildi.