Bel, sırt ve boyun ağrısına karşı 5 altın tavsiye

Gün
içinde uzun saatler masa başında oturmak boyun, sırt ve bel ağrılarına neden oluyor. Independet'te yer alan haberde, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda boyun, sırt ve bel ağrılarını önlemede fayda sağlayan 5 adım sıralandı.
Hareketli olun:
Düzenli egzersiz yapmak kasları geliştirip rahatlatıyor.
Sigarayı bırakın:
Pek çok araştırma, sigara içmenin hem boyun hem de sırttaki sorunlarla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.
Sandalyeden kalkın:
Sık sık kalkıp hareket edin. Bel ve kalça bölgelerini destekleyen sandalyeler kullanın.
Bir şey kaldırırken dikkatli olun:
Ağırlık kaldırırken dizleri kırarak iki eli de kullanarak kaldırın.
Ağrı hissettiğinizde yatakta yatmayın:
Yatakta ne kadar fazla kalırsanız o kadar kuvvetten düşersiniz. O nedenle kalkın ve hareket edin.