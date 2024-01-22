Bel, sırt ve boyun ağrısına karşı 5 altın tavsiye

Güniçinde uzun saatler masa başında oturmak boyun, sırt ve bel ağrılarına neden oluyor. Independet'te yer alan haberde, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda boyun, sırt ve bel ağrılarını önlemede fayda sağlayan 5 adım sıralandı.Düzenli egzersiz yapmak kasları geliştirip rahatlatıyor.Pek çok araştırma, sigara içmenin hem boyun hem de sırttaki sorunlarla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.Sık sık kalkıp hareket edin. Bel ve kalça bölgelerini destekleyen sandalyeler kullanın.Ağırlık kaldırırken dizleri kırarak iki eli de kullanarak kaldırın.Yatakta ne kadar fazla kalırsanız o kadar kuvvetten düşersiniz. O nedenle kalkın ve hareket edin.