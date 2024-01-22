Hayatı kabusa çeviren hastalık

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Haşim Furkan Güllü, aslında birçok kişinin muzdarip olduğu ama utandığı ve çekindiği için doktora gitmekten kaçındığı hemoroid (basur) hastalığına dikkat çekti. Op. Dr. Güllü "Hemoroid aslında her insanda makat bölgesinde bulunan damarsal yapılardır. Bu damar paketleri makat bölgesini korumak için dışkılama esnasında şişerler. Fakat bu sefer kendilerini tehlikeye atmış olurlar. Dolayısıyla katı ve sert dışkı, kabızlık ve fazla ıkınma hemoroidal hastalığa neden olabilir. Yine karın içi basıncını artıran nedenler (hamilelik ya da obezite gibi) bu damar paketlerinde genişlemeye sebep olarak hemoroidal hastalığa yol açabilir" dedi.Günümüzde 4 yetişkinden birinin bu hastalıktan muzdarip olduğunu söyleyen Op. Dr. Güllü, "Bu hastalık kansere dönüşmez. Ancak, özellikle makat bölgesinde görülen bazı kanser vakaları hemoroidal hastalığı taklit edebilir. Bu yüzden benzer şikayetleri olan hastalarımızın mutlaka bir doktor kontrolünden geçmesi gerekmektedir" dedi.OP. Dr. Güllü, hemoroidal hastalığın tedavisinde, öncelikle hastalara ilaç ve yaşam tarzı değişikliği önerdiklerini belirterek şunlara dikkat çekti: "Bol su içip, posalı ve lifli gıdalardan zengin beslenmemiz lazım. Nedir bu posalı ve lifli gıdalar? Meyve, sebze, bakliyat, tam buğday ekmeği gibi. Özellikle bunların içinde yeşil yapraklı sebzeler hemoroidal hastalığın tedavisinde çok ama çok faydalıdır. Yine makat bölgesini korumak için acılı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak lazımdır. Ayrıca, normal bir insan vücudunun su ihtiyacı kilogram başına 35 mL'dir. Yani 70 kg bir insanın her gün en az 2,5 litre su içmesi gerekmektedir. Hemoroid tedavisinde hastanın kabız kalmamaya özen göstermesi çok önemlidir. Hasta, beslenme tavsiyelerine uyar ve yeterince su içerse kabız da olmaz."Dr. Güllü, tedavilere ek olarak bölge kaslarını gevşeten ve böylece bize yardımcı olan bir uygulamadan da bahsederek "Bu tedavi sıcak oturma banyosudur. Hastalarımıza, eğer banyolarında küvet varsa küveti çok sıcak olmayan ılık su ile doldurarak 10 dakika kadar o suda oturmalarını öneriyoruz" dedi.OPDr. Güllü, hemoroidal hastalığında ilaç ve yaşam tarzı değişikliğinden fayda sağlayamayan hastalar için son çarenin ameliyat olduğuna dikkat çekerek, "Günümüzde hemoroidal hastalığının ameliyatı için türlü teknikler geliştirilmiştir. Şu anda en çok kullanılan iki teknik, klasik hemoroid cerrahisi ve lazerle hemoroid cerrahisidir. İkisinin başarı açısından birbirine üstünlüğü yoktur. Ancak lazerle yapılan cerrahilerde ağrı ve cerrahi sonrası komplikasyon oranı daha azdır. Hemoroidal hastalık cerrahisinden sonra iyileşme süresi kısadır. Dolayısıyla işe dönüş de hızlı olmaktadır" dedi.