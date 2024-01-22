Kuşburnu kalbin, cildin dostu

Çayı ve marmelatı yapılan kuşburnu, kalp sağlığından cilt güzelliğine kadar birçok fayda sağlıyor. HealthLine sitesi bilimsel verilere dayanarak antioksidan, E ve C gibi vitaminler açısından zengin olan kuşburnunun sağlığa olan faydalarına yer verdi. Zengin bileşiği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Kan basıncını düzenliyor ve kalp hastalıklarına karşı savaşıyor. Tip 2 diyabete karşı koruma sağlıyor. İltihabı önlüyor ve eklem ağrılarını hafifletiyor. Kilo vermede yardımcı oluyor ve cildi güzelleştiriyor.