Mevsimsel gripten korunma yolları

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan üç virüsün hayatımızda devam ettiğini belirten Dr. Tuğçe Mehlika ŞANVER, "Bunlar; İnfulenza, Covid ve RSV virüsüdür. Özellikle gripte yüksek ateş, yaygın kas ağrısı ve öksürük ön plandadır. Mevsimsel gripte antiviral ilaç kullanma durumu vardır. Semptomlar başladıktan sonra ilk 48 saat içerisinde ilaçlara başlamak gerekmektedir. Bu şekilde hastalığı daha kolay atlatmamız sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

BİREYSEL SORUMLULUK ALMALIYIZ

Gripten korunmak için ise uyarılarda bulunan Dr. Şanver, "Hastalıklardan korunmanın en önemli yolu, bireysel sorumluluk alarak kendimizi korumaktır. Bu korunma yolları arasında; sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite yapma, doktor kontrollerini ihmal etmeme, bağışıklık sistemini güçlü tutma, kişisel hijyene dikkat etme, su ve sabun ile el yıkama gibi örnekler sayılabilmektedir. Aynı zamanda hasta kişilerin, topluluk ortamına girerken maske takmaları önerilmektedir. Özellikle 65 yaş üstü kişilere, çocuklara ve gebelere (ilk 3 ay harici) ve kronik hastalığı olanlara grip aşısı mutlaka önerilmektedir" dedi.