Alerji ve İmmünoloji Tanı Okulu 2024, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde gerçekleşti

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'nin desteği ve işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik, alanında uzman 80 yan dal asistanının katılımıyla zengin bir eğitim deneyimi sundu.

Etkinliğin başkanlığını, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Alerji Kliniği ve Çocuk Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu ile Yetişkin İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şadan Soyyiğit üstlendi. Açılış konuşmasını yapan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ve Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Akelma, bu etkinliğin yan dal asistanları için önemli bir eğitim fırsatı olduğunu vurguladı.

UYGULAMALI OLARAK GÖRDÜLER

Okulun ilk gününde, katılımcılar invivo ve invitro alerji tanı testlerini teorik olarak öğrendikten sonra, bu testleri uygulamalı olarak gerçekleştirdiler. İkinci gün ise, solunum fonksiyon testleri ve nazal provokasyon testleri üzerine uygulamalı eğitimler verildi.

AZİZ HOCA'YA ANLAMLI TEŞEKKÜR

Etkinliğin başarılı organizasyonunda emeği geçen Koordinatör Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel ve ekibine, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan'a, solunum fonksiyon testleri uygulamalı eğitiminde destek olan Göğüs Hastalıkları İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli'ye ve tüm konuşmacı ve eğitimci hocalara teşekkürler sunuldu. Bu önemli eğitim etkinliği, alanında uzmanlaşmak isteyen sağlık profesyonelleri için değerli bir kaynak oldu.