Rize’de “Robotik Rehabilitasyon Cihazı” tedavi yapıyor

Rize Devlet hastanesi bünyesinde bulunan robotik cihaz MS hastalıkları ve omur ili yaralanmalarına karşı tedavi amaçlı kullanılıyor. Robot yardımıyla hareket eden bacaklardan alınıp beyine gönderilen sinyaller beyinde nöroplastisite denen yeniden yapılanma ve adaptasyon yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Böylece iyileşme süreci hızlandığı gibi yürüme şekli de normale yakın bir biçim alır.

Rize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Şaban Ergene, yaptığı açıklamada; "Hastamız omurilik yaralanması nedeniyle parapleji gelişmesinden dolayı bu şekilde rehabilitasyona alınmıştır ve burada fizik tedavi hekimlerimiz ve fizyoterapist arkadaşlarımızla beraber cihazdan hizmet almaktadır. Rize Devlet hastanemizde robotik rehabilitasyon cihazımızla beraber omurilik yaralanması, parkinson ve serabral rahatsızlıkları olan hastalara rehabilitasyon hizmetleri vermekteyiz." dedi.

"HASTALAR BAŞKA İLLERE GİTMEYECEK"

Ergene, "Ayrıca vatandaşlarımız bu noktada hastanemize rehabilitasyonların uygun olduğu sürece gelerek hastanemizde rehabilitasyon görmesi noktasında tedavi alabileceklerini halkımıza paylaşmak istiyoruz. Cihazın kullanıldığından haberi olmayan vatandaşlarımızın zaman zaman başka illere gittiğini duyuyoruz bu noktada biz kendi ilimizde bu hizmetin verildiğini duyurmak istiyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz ve inşallah bu şekilde devam etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

"OLUMLU SONUÇLAR ALDIK"

Rehabilitasyon robot cihazı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Kaan Uslu ise; "Hastamız omurilik yaralanması sonrası parapleji geçiren bir hastamız. Yürüme rehabilitasyonu amacıyla kendisini hastanemizde ağırlıyoruz ve robotik rehabilitasyonu uyguluyoruz. Robotik rehabilitasyonunda robot iki parçaya ayrılıyor; ilk kısım olan üst bölge vücudun ağırlığını taşıyan kısımdan oluşuyor ikincisi ise yürüme bandı." dedi.

Uslu, "Hasta yürüme sırasında koordineli bir şekilde ekranda kendisini yürürken görebilmesini sağlıyor. Robotik rehabilitasyonu daha çok inme hastası, parapleji hastası, MS, parkinson gibi rahatsızlıkların tedavilerinde kullanıyoruz. Cihazın avantajı hastaya tekrardan yürüme motivasyonu kazandırıyor ve kas tedavi uzmanı arkadaşların kişisel çalışmalarına göre daha fazla tekrar imkânı bizlere sağlıyor" diye konuştu.