Yeni varyant psikolojimizi de bozdu

Üçlü salgının yayılmasıyla birlikte, son günlerde ülkemizde yok denecek kadar az olan Kovid 19'a bağlı zatürre ve akciğer tutulumlarının da tekrar görülmeye başlaması, 'neredeyse herkes hasta' dedirtti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yurt dışındaki bilimsel yayınlardan gelen bilgilere göre, yeni varyant JN1'in insanların psikolojilerini de hedef aldığını ortaya koyduğunu belirtti. Prof. Dr. Özkaya, "Ülkemizde de herkes gergin. Sebebi bizce bu yeni virüs" dedi.Prof. Dr. Özkaya, yeni varyantın psikolojimizde nelere sebep olduğunu şöyle sıraladı: "İnsanlar önce üçlü virüs salgınına teslim oluyor. Ardından da Kovid 19'un yeni varyantını geçirdiklerinde hastalarımızda huzursuzluk, uykusuzluk ve aşırı uyuma isteğine rağmen dinlenememe, sinirlilik, terleme, tahammülsüzlük, gerginlik, hastalıktan ve ölüm korkusundan bağımsız anksiyete dediğimiz endişe, kaygı ve korku şikayetleri daha sık ve ön planda görülmeye başlandı."ProfDr. Özkaya, bunlarla birlikte Kovid 19'u ilk olarak tanımaya başladığımız ve test yapılmadığı dönemlerdeki akciğerlerdeki buzlu cam görünümlerinin tekrar görülmeye başladığına da dikkat çekerek, şunları söyledi: "Özellikle toplumda artan grip, domuz gribi ve RSV gibi solunum yollarını etkileyen virüslerin bir hastada birden fazla görülmeye başlanması ile uzamış öksürük şikayetlerinin hangisine bağlı olduğunu hastalarımız merak ediyor. Kovid 19, testlerinde yeni varyant büyük oranda negatif gelse de eğer öksürük ve grip şikayetleriniz uzamış ise mutlaka doktora gitmeli. Akciğer filmi çekilmeli ve bu hastalıkların ayrımı yapılarak, tedaviye başlanmalı."KOVID 19salgın döneminde bile bu kadar çok uzamış öksürük şikâyeti görülmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, "Acil servisler ve poliklinikler adım atılmayacak kadar kalabalık. Bunun sebebi birkaç virüsün neden olduğu uzamış ya da kronik grip vakaları. Özellikle öksürük hastaların tabiri ile "sinir bozucu" hale geldi. Bu hastaların büyük kısmında ise daha önce görülmediği kadar zatürre saptanıyor. Buna öksürük ve zatürre salgını diyebiliriz" diye konuştu.HASTALARIN Kovid ve influenza virüsleri için test konusunda kafalarının karışık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkaya, şöyle dedi: "Testlerin negatif gelmesi Kovid olmadığınızı göstermez. Testler, son varyantı tespit edemeyebiliyor. Bunun için grip benzeri şikayetleri olan hastaların birkaç gün dinlendikten sonra eğer öksürük şikayetleri uzarsa mutlaka zatürre olup olmadıklarının tespiti için doktora gitmesi gerekir. Testlerin pozitif veya negatif gelmesi bu virüslerin tedavisini değiştirmez. İstirahat edip semptom giderici ilaçlar kullanmalı. Temastan kaçıp başkalarının enfekte edilmemesi gerekiyor. Eğer akciğer tutulumu varsa tedavi daha da önemli hale geliyor."