9 adımda güçlü bağışıklık

Soğuk havaların etkisiyle bağışıklık düştü. Hastalıklar arttı, aciller doldu. Peki bağışıklığı güçlendirici besinler neler, grip ve benzeri rahatsızlıklardan korunmak adına ne yiyip içmeli? Bu soruları Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nden Diyetisyen Saliha Çorumlu Sağlam şöyle cevapladı:Kan tahlili sonucunda eksikliği tespit edildiyse doktor önerisiyle vitamin-mineral takviyesi yapılmalı. Kişi ilaçları kafasına göre almamalı. İlk olarak vücudun depolarına bakılmalı; çünkü fazlası böbrekleri yorar.Et, tavuk, yumurta, peynir, balık tüketilmeli.Ihlamur, kuşburnu çayı tercih edilebilir. Limon, bal, zencefil sıcak suyla içilebilir.C vitamini içeriği yüksek meyvelere öncelik tanınmalı. Yeşil yapraklı sebzeler bağışıklığı güçlendirir. Kişiye göre değişir ama günde en az 2 ya da 3 meyve yenebilir.Kış aylarında güneşe daha az maruz kalındığından D vitamini kullanılmalı.Stresli dönemlerde mutfaktan ve sağlıksız gıdalardan uzak durulmalı. Mutluluk hormonunu artırmak amacıyla 25 gram bitter çikolataya izin veriyoruz.Soğuk hava nedeniyle dışarı çıkamasanız da evinizdeki koridorda gidip gelin.Uyku azalırsa bilişsel performans düşer. Yetişkinler en az 8 saat uyumalı.Susuzluk da bağışıklığı düşürür. En az 1.5-2 litre su içilmeli. Su tüketimi kilo, sindirim sistemi ve organların sağlığı için kıymetli.