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Giriş Tarihi: 25.1.2024

Çare, beklenmedik bir ilaçtan çıktı

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Çare, beklenmedik bir ilaçtan çıktı
Çin'de kullanılan bir antidepresanın kansere karşı etkili olduğu ortaya çıktı. Independent'te yer alan haberde bilimsel dergi Frontiers in Pharmacology'deki çalışmada, ansofaxine hidroklorür adlı antidepresanın, tümör tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte alındığında farelerde kolon kanserine yol açan hücrelerin büyümesini engellediği tespit edildi. Araştırmacılar, ilacın sitotoksik T hücreleri (CD8+T) adı verilen ve kansere karşı bağışıklık tepkisini tetikleyen hücrelerin gelişmesini sağladığını gözlemledi. CD8+T, enfekte hücreleri ve tümör hücrelerini yok etme özelliğine sahip. Öte yandan söz konusu kombinasyonun insanlar üzerinde henüz denenmediği aktarıldı.
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Çare, beklenmedik bir ilaçtan çıktı
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