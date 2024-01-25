Yapay zekâ riski görüp hayat kurtaracak

Bilim insanları, ameliyattan önce risk yaratacak kadar içki içen hastaları tespit eden yapay zekâ destekli bir yazılım geliştirdi. Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, ABD'deki Michigan Üniversitesi'nden uzmanların yaptığı araştırmada, yapay zekâ alanında kullanılan doğal dil işleme (natural language processing -NLP) yöntemiyle çalışan bir yazılım tasarlandı. Program, hastaların tıbbi kayıtlarını inceleyerek aşırı içki tüketimiyle ilgili herhangi bir tanı alıp almadıklarını tespit ediyor. Böylelikle içki bağımlılığı tanısı olmayan hastalar için bile ameliyat sırasında ya da sonrasında risk oluşturabilecek durumlar önceden görülebiliyor. 100 hastanın kaydını inceleyen yazılım, bunlardan 87'sinde sağlık tehdidi oluşturabilecek belirti yakaladı.