Cep telefonu yürüyüş şeklini bozuyor

ABD'de yapılan bir çalışma, akıllı telefonların yürüme şeklimizi değiştirdiğini ortaya koydu. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışma, kavşaklardan geçen insanların dörtte birinin 'bir cihaza yapışık olduğunu' gösterdi. Yayaların video görüntüleri, telefon kullanan kişilerin, dikkati dağılmayan kişilere göre yaklaşık yüzde 10 daha yavaş yürüdüğünü ortaya koydu. Bu konuda araştırma yapan akademisyenlere ve uzmanlara göre bu durum, kişinin duruşunu büyük oranda etkiliyor. Sadece etkilemekle kalmıyor. Ayrıca bireyin sorunsuz hareket etme imkânını engelliyor.