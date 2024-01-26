Kilo kaybına dikkat

ABD'li bilim insanları istemsiz kilo kaybı konusunda uyardı. Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar 40'lı yaş ve üzerinde olup kilo kaybeden sağlık çalışanlarını, aynı kiloda kalanlarla kıyasladı. 157 binden fazla katılımcının yer aldığı 28 yıllık çalışmada, kilo kaybedenlerin bir yıl sonra yüzde 57 daha yüksek kanser oranına sahip olduğu tespit edildi. Özellikle yemek borusu, mide, karaciğer, safra yolu veya pankreas kanseri riski de daha yüksekti. Uzmanlara göre, özellikle sindirim sisteminde tümörler büyümeye başladığında iştah kaybına yol açabiliyor.