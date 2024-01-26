Kışın çok üşüyorsanız nedeni demir eksikliği olabilir

DOĞRU VE YETERLİ BESLENMEK GEREKİYOR

Demirin vücut tarafından üretilemeyen ve bu yüzden diyetle yeterli miktarda ve düzenli olarak alınması gereken bir mineral olduğunu vurgulayan Dr. Öçal, bunun beslenme alışkanlıklarında yapılabilecek değişikliklerle mümkün olduğunu söyleyerek şu önerilerde bulundu:

İçeriği demir bakımından zengin besinler tüketin (Kırmızı et, sakatatlar, bakliyat, ıspanak, patates, çekirdeksiz üzüm, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal vb.)

Bu besinleri demir emilimini kolaylaştıran yiyeceklerle birleştirin. (C vitamini yönünden zengin limonata, portakal suyu, lahana turşusu gibi yiyecek ve içecekler emilimi kolaylaştırır)

Demir emilimini azaltan yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçının (siyah çay, kahve, kepek, kepekli tahıllar, yağlı tohumlar gibi.