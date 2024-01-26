Kışın çok üşüyorsanız nedeni demir eksikliği olabilir

Dr. Fatih Öçal, dünyada kansızlık sorunlarının yüzde 50'sinin demir eksikliğine bağlı olduğunu ve bunun her yıl yaklaşık 1 milyon insanın yaşamını yitirmesine yol açan ciddi bir durum sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Dr. Öçal, "Demir eksikliğinin en sık görülen nedenleri kan kaybı, (şiddetli adet kanamaları, mide ülseri, hemoroid, kaza gibi nedenler), gebelik, yeni doğan ve gelişme çağında demir ihtiyacının yetersiz beslenme nedeniyle karşılanamaması, emilimi bozan ilaçların kullanımı, mide ve bağırsaktaki emilim bozuklukları şeklinde sıralayabiliriz" diye konuştu.
AŞIRI ÜŞÜME HİSSİNE YOL AÇIYOR
Kış aylarında aşırı üşüme hissi ve vücutta ısınma sorunu yaşanıyorsa demir eksikliğinden söz edilebileceğini kaydeden Dr. Öçal, "Demir eksikliği olan hastalarda, ellerde ve ayaklarda yanma ve karıncalanma hissinin yanı sıra soğuğa karşı vücudun ısısını dengeleme kabiliyetinde bozukluk da meydana gelebilir. Böyle bir durumda mutlaka kan sayımı ile birlikte vücudun demir depolarına da bakılması gerekir. Ayrıca bireyin kan değerlerinde herhangi bir problem olmasa bile vücutta bulunan demir depolarının boş olması durumunda; dudak kenarlarında çatlama, tırnaklarda içe doğru çökme, düzleşme, huzursuz bacak sendromu, dilde yanma ve ağrı, yutma güçlüğü, yemek borusunda darlık, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, çarpıntı, soğuk terleme hatta depresyon şikâyetlerinin bile ortaya çıkabilmektedir" şeklinde konuştu.
DOĞRU VE YETERLİ BESLENMEK GEREKİYOR
Demirin vücut tarafından üretilemeyen ve bu yüzden diyetle yeterli miktarda ve düzenli olarak alınması gereken bir mineral olduğunu vurgulayan Dr. Öçal, bunun beslenme alışkanlıklarında yapılabilecek değişikliklerle mümkün olduğunu söyleyerek şu önerilerde bulundu:
İçeriği demir bakımından zengin besinler tüketin (Kırmızı et, sakatatlar, bakliyat, ıspanak, patates, çekirdeksiz üzüm, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal vb.)
Bu besinleri demir emilimini kolaylaştıran yiyeceklerle birleştirin. (C vitamini yönünden zengin limonata, portakal suyu, lahana turşusu gibi yiyecek ve içecekler emilimi kolaylaştırır)
Demir emilimini azaltan yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçının (siyah çay, kahve, kepek, kepekli tahıllar, yağlı tohumlar gibi.