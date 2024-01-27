Migren en çok kışın baş ağrıtıyor

Migren insanın hayat kalitesini de düşürüyor. Özellikle kış aylarında soğuk havanın etkisiyle migren ataklarında bir artış olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Hava değişimine duyarlı migreni olan bazı kişiler, kış aylarında soğuk hava, rüzgâr ve hava basınç değişikliklerinin migren ataklarını artırabileceğini hissedebilirler" dedi.Migren ataklarını tetikleyebilen faktörlerden biri olan hava değişimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kütükçü, şöyle dedi: "Migren ataklarının ne zaman ve hangi hava koşullarında meydana geldiğini anlamak için baş ağrısı günlüğü tutmak çok önemli bir adım olacaktır."Prof. Dr. Kütükçü, migreni hava koşullarının yanı sıra stres, hormonal değişiklikler, bozuk uyku düzeni, parlak ışık, yoğun parfüm kokusu, aşırı egzersiz ve aşırı kafein tüketiminin de tetikleyebileceğinin altını çizdi.Bir de migreni tetikleyen yiyecekler var. Migreni tetikleyen yiyeceklerin, kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini belirten Prof. Dr. Kütükçü, şunlara dikkat çekti: "Migrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olan bir diğer faktör yiyecekler. Özellikle çikolatalar, kabuklu kuruyemişler, baharatlar, deniz ürünleri, aspartam gibi katkı maddeleri, peynir, salam, sucuk, sosis ve hatta bazı hastalarda meyve ve sebzeler bile migreni tetikleyebiliyor. Migren ağrısını tetikleyebilen veya arttırabilen yiyecekler her hastada farklılık gösterebilir. Dolayısıyla kişinin ağrısını tetikleyen nedeni kendi belirleyip bu nedene yönelik olarak önlemler alması gerekiyor."Uykunun migreni tetikleyen en önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kütükçü, "Az uyku kadar fazla uyku da migreni tetikleyebilir. Bu nedenle, migrenli hastaların her gün ideal uyku düzenlerini koruması gerekiyor. Özellikle cumartesi gecesi geç yatmak ve pazar sabahı geç kalkmak migren ağrısını tetikleyebiliyor. Bu nedenle mümkünse hafta sonları da aynı uyku düzenini sürdürmek, migrene sahip hastalar için hayati önem taşıyor" uyarısında bulundu.Migren ağrısının 9 özelliği olduğunu belirten Prof. Dr. Kütükçü, bunları şöyle sıraladı:Yüksek ışık ve ses yüzünden şiddetlenir.Genellikle başın tek tarafında kendini hissettirir.Zonklayıcı özelliğe sahiptir.Orta veya şiddetli seviyededir.Bulantı ve/veya kusmaya yol açabilir.Auralı versiyonlarında, ağrı başlangıcı esnasında görme bozukluklarına sebep olabilir.Yoğun baş hareketleri ve yoğun fiziksel aktiviteler ile artış gösterebilir.Kriz/atak şeklinde meydana gelir.Ataklar 4 ile 72 saat arasında sürebilir.