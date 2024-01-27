Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirir

Vücut direncinin düştüğü kış aylarında başta üst solumun yolu hastalıklarına yakalanma oranının yüksek olduğu, Ozon tedavisinin bağışıklık sisteminin güçlendirdiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Dr. Necdet Çatalbaş her yaştaki insana uygulanabildiğini belirterek" Ozon tedavisi, saf oksijenden özel bir ozon jeneratörü ile elde edilen tıbbi ozon gazının hastalıkları önlemek, iyileştirmek veya tedaviye destek olmak amacıyla kullanılmasıdır. Ozon tedavisi oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir. Yan etkisi olmayan ozon tedavisi her yaştaki insanlara uygulanabilmektedir.

KIŞ HASTALIKLARINDA OZON TEDAVİSİ

Vücut direncinin azalması nedeniyle kış aylarına girdiğimiz bu günlerde nezle, grip, bronşit, sinüzit, otit ve boğaz enfeksiyonları gibi pek çok hastalıkta artış meydana gelmektedir. Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirerek hem çeşitli hastalıklara yakalanmış kişilerin bu hastalıklardan daha çabuk ve etkin biçimde iyileşmesini sağlar hem de bu tür hastalıklara tekrar yakalanmasını önler. Özellikle mevsimsel grip ve diğer salgınlardan etkilenen ve risk grubunda yer alan yaşlılar, kronik kalp ve akciğer hastalığı olan kişiler, diyabetik hastalar, aşırı kilolu hastalar, bağışıklık sistemini baskılanan(immün supresif) kişiler üzerinde güçlü bir koruyucu etkiye sahiptir.

STRES VE KRONİK YORGUNLUKTA OZON TEDAVİSİ

Stres, yoğun çalışma temposu, zihinsel ve bedensel yorgunluk gibi durumların tedavisinde de uygulanabilen ozonterapi böylece yaşam kalitesini de artırıcı etkiye sahiptir. Ozon tedavisi sayesinde kişiler kendilerini yenilenmiş hisseder, uyku kaliteleri ile fiziksel ve zihinsel performansları artar.

OZONUN YAŞLANMA KARŞITI VE GENÇLEŞTİRİCİ ETKİLERİ

Ozon metabolizma hızını artırmaktadır. Dokulara giden oksijen miktarını artırırken, hücrelerin bu oksijenden en yüksek düzeyde yararlanmasını sağlar. Ozon aynı zamanda yaşlanma karşıtı (Anti-aging) etkilidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle birlikte vücut direncini artırmaktadır. Kan dolaşımını arttırarak doku yenilenmesine katkı vermekte, yeni hücre yapımının hızlandırarak iyileşmeyen yaraların kapanmasını sağlamaktadır. Detoks etkisi vardır. İnsan vücudunda üretilen zararlı toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Ozon çok güçlü antimikrobiyal bir maddedir. Neredeyse bilinen tüm virüs, bakteri ve mantar gibi çeşitli hastalık etkenlerinin dezenfeksiyonunu sağlar. Böylece tedavisi çok güç olan birçok enfeksiyon hastalığının tedavisinde çok etkili olmaktadır. Vücudun kendi antidepresan ve ağrı kesici moleküllerinin sentezlenmesini ve salınımını artırarak antidepresan ve ağrı kesici etkilerde göstermektedir. Çeşitli durumlarda kanser tedavilerinde tamamlayıcı bir tedavi olarakta kullanılmaktadır.