‘Uyanık gerçekleştirilen beyin tümörü ameliyatı’ ile sağlığına kavuştu

Daha önceden bilinen bir hastalığı olmayan ve hayatında ilk defa havale (epilepsi nöbeti) geçiren Yusuf Çınık, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.. Yapılan tetkiklerinde, sol kol ve bacağının hareketini sağlayan beyin bölgesinde tümör olduğu tespit edildi. Ameliyatı yüksek oranda felç riski taşıyan bu tümörün tedavisinin planlanması için fonksiyonel MR ve traktografi tetkikleri yapıldı.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, "Premotor - Motor Korteks Tümörü" olarak bilinen bu tablonun tedavisi için hastaya, Prof. Dr. Özgür Çelik tarafından 'Uyanık beyin ameliyatı ile tümör çıkarılması' işlemi önerildi. Dünyada az sayıda merkezde yapılabilen bu sofistike ameliyat sırasında, hastanın kafa bölgesinin tamamı ağrısız hale getiriliyor. Hasta işlem boyunca genel anestezi almıyor ve uyanık kalıyor. Tümörün çıkarılması aşamasında sürekli nörolojik muayene ve elektrofizyolojik değerlendirmelerle beyin fonksiyonlarının takibi sağlanıyor. Böylece, ameliyat esnasında kalıcı felç riski oluşturabilecek tehlikeli aşamalar cerraha anında bildirilerek sekel bulgu gelişimi riskinden kaçınılıyor.

Ameliyat Prof. Dr. Özgür Çelik ve ekibi tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tümör dokusunun çıkarılması aşamasında, hastanın nörolojik muayene bulguları ve beyin fonksiyonları Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Pınar Gelener tarafından sürekli olarak kontrol edildi. Ameliyat boyunca uyanık kalan hastanın tüm hayati bulgularının takibi ise Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Barış Güven tarafından yapıldı. Başarılı ve sorunsuz geçen ameliyatın ardından Yusuf Çınık, sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Yusuf Çınık, "Ameliyat sırasında uyanık olmama rağmen hiç ağrı hissetmedim, hiç rahatsız olmadım" dedi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, "Teşhis ve tedavi planlanması aşamasında kullandığımız fonksiyonel MR tekniği ile MR işlemi sırasında hastaya yaptırdığımız hareketlerle beynin hangi bölgesinin uyarıldığını tespit edebiliyoruz" dedi. Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, üç boyutlu görüntülerin, ameliyathanedeki nöronavigasyon cihazına başarıyla yüklendiğini ve bu görüntülerin kullanılmasıyla, beyindeki tümörün başarıyla temizlendiğini ifade etti.