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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Beyin tümörüne kan testiyle teşhis

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Beyin tümörüne kan testiyle teşhis
İngiltere'de yapılan araştırma, yeni bir kan testinin ölümcül beyin tümörlerinin teşhisine yardımcı olabileceğini gösterdi. Imperial College London'ın bir parçası olan Beyin Tümörü Araştırma Mükemmeliyet Merkezi'nin araştırması, standart kan örnekleriyle hastalığın izlerini tespit edebildiğini ortaya çıkardı. Bu yöntemin, çoğu beyin tümörünü teşhis etmek için kullanılan riskli cerrahi ihtiyacını azaltabilir. Ayrıca, beyin tümörü tedavisini hızlandırabilir. Uzmanlara göre, kullanılan 'sıvı biyopsi'nin özellikle erişilemeyen beyin tümörleri olan hastalar için faydalı olacak. Kan testi sayesinde tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanabilecek.
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Beyin tümörüne kan testiyle teşhis
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