İş hayatında ‘Yengeç Sepeti Sendromu’

Hayatımıza bir de 'Yengeç Sepeti Sendromu' girdi. Peki ama nedir bu sendrom? Gerçek yengeçlerin bir sepet içinde toplandıklarında birbirlerini içeri çekmeye çalışmaları ve bu nedenle hiçbirinin sepetten çıkamayacak şekilde birbirlerini engellemeleri anlamına geliyor. Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, 'Yengeç Sepeti Sendromu'nun, aynı gerçek yengeçler gibi bir grup içindeki bireylerin, birbirlerini engelleyerek gelişmeyi sabote etme davranışı olduğunu söylüyor.Taşkın, bu sendromun sağlıklı iş birliği ve destek yerine olumsuz rekabeti teşvik eden bir ortamın varlığı olduğunu belirterek, bununla başa çıkmanın ise bireyin içsel gelişimine odaklanması ve olumlu bir bakış açısı oluşturması ile mümkün olabileceğine dikkat çekiyor. Sendromun ilişkilerde güvensizlik ve iletişim sorunları yaratabileceğini dile getiren Taşkın, "Takım çalışmasının zayıflamasına ve performans azalmasına sebep olabilir" dedi.'Yengeç Sepeti Sendromu'nun, genellikle bir grup insanın ya da topluluğun içinde bulunan bireylerin, diğerlerinin başarılarına ya da yükselmesine karşı olumsuz bir tepki gösterme eğilimini ifade eden bir terim olduğunu anlatan Taşkın, şunları söyledi: "Bu sendromun, kıskançlık, rekabetçilik, başkalarının başarılarını hazmedememe ve genel olarak olumsuz bir rekabet ortamı oluşması gibi faktörlerle ilişkili. İnsanlar, kendi başarılarının altında kalan diğerlerini aşağı çekmeye çalışabilirler. Bu durum, genellikle iş ortamlarında, sosyal gruplarda veya diğer topluluklarda gözlemlenebilir."İşyerinde haset ve kıskançlık gibi duyguların fark edilmesinin oldukça önemli olduğunu dile getiren Taşkın, "Kişinin duygularını fark edebilmesi için kişi içsel farkındalık geliştirmelidir. Fiziksel belirtileri izlemelidir (vücut somatik bir belirti veriyor mu diye), sosyal iletişimi kontrol etmelidir. Bu anahtar yöntemler kişinin duygularını fark etmesine sebep olur" diye konuştu.Duygularla başa çıkmada empati geliştirme, kendi başarılarını da kutlama, olumlu düşünce kalıplarına sahip olma ya da olmaya çalışma, profesyonel anlamda gelişim ve ihtiyaç halinde duygusal destek almanın önemli olduğunu da belirten Taşkın, şunları söyledi: "Bu sendromla başa çıkmak, bireyin içsel gelişimine odaklanmak ve olumlu bir bakış açısı oluşturmak ile mümkündür. Bu sendrom, bireylerin psikolojik ve duygusal sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Stres ve anksiyete, düşük özsaygı ve özgüven, iş memnuniyetsizliği, sosyal izolasyon, olumsuz düşünce kalıpları, iş performansında azalma, duygusal yorgunluk, uyum sorunları konusunda problemler yaratabilir."Sendromun iş hayatına etkileri arasında iş memnuniyetsizliğinin geldiğini ifade eden Taşkın, "Takım çalışmasının zayıflamasına ve performans azalmasına sebep olabilir. İlişkilerde güvensizlik ve iletişim sorunları yaratabilir. Sosyal izolasyona ve duygusal olarak kişilerde yorgunluğa sebep olabilir" diye konuştu."Yengeç Sepeti Sendromu'yla başa çıkmanın çeşitli etkili stratejileri bulunduğunu ifade eden Taşkın, "Duygusal zekayı geliştirme, iletişim ve empatiyi geliştirme, mentörlük ve destek grupları, kendi başarılarını kutlama, profesyonel gelişim ve eğitim çok önemlidir. Bireylerin, kendi duygusal sağlıklarını korumaları, iş birliği kültürünü güçlendirmelerine ve genel yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir. Bu durumla başa çıkmak kişiyi zorluyorsa psikolojik destek alması oldukça önemlidir" dedi.