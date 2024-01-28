Tırnaklardaki bu belirti kalp hastalığı habercisi! Eğer böyle görünüyorsa…

Aslında, kalp ve dolaşım hastalıkları en büyük ölüm nedenlerinden biridir ve tüm ölümlerin yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Kalp probleminin herhangi bir belirtisini ne kadar erken fark ederseniz, ihtiyacınız olan tedaviyi o kadar erken alabilirsiniz. Bu nedenle mümkün olduğunca çok sayıda belirtinin farkında olmak önemlidir.