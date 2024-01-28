Tırnaklardaki bu belirti kalp hastalığı habercisi! Eğer böyle görünüyorsa…

Aslında, kalp ve dolaşım hastalıkları en büyük ölüm nedenlerinden biridir ve tüm ölümlerin yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Kalp probleminin herhangi bir belirtisini ne kadar erken fark ederseniz, ihtiyacınız olan tedaviyi o kadar erken alabilirsiniz. Bu nedenle mümkün olduğunca çok sayıda belirtinin farkında olmak önemlidir.
Bunlardan bazıları bariz görünmektedir ve göğüs ağrısı (anjina) gibi semptomlar iyi bilinmektedir. Ancak diğerleri daha az belirgindir ve en beklenmedik yerlerde ortaya çıkabilirler. Bir uzmana göre kalp sorunlarının bir belirtisi tırnaklarda da ortaya çıkabilir.
"Bunlar tırnak yatağında kılcal damarlar olarak bilinen küçük kan damarlarının hasar görmesinden kaynaklanıyor." Şöyle devam etti: "Kıymık kanamalarının, tırnak yatağındaki travmanın yanı sıra Raynaud sendromu gibi sistemik durumlar da dahil olmak üzere birçok farklı nedeni vardır."
Dr. O'Donavan, kalbin iç zarının nadir bir enfeksiyonu olan 'endokarditin' kalp rahatsızlığı tipik olarak kıymık kanamalarıyla ilişkilendirilebileceğini söyledi.
Endokardit, kalbin iç zarının (endokardiyum) nadir görülen ve potansiyel olarak ölümcül bir enfeksiyonudur. Buna en çok bakterilerin vücuttan kana girmesi ve kalbe gitmesi neden olmaktadır. İngiliz Kalp Vakfı (BHF), endokardit semptomlarının tırnaklarda ortaya çıkabileceğini belirtmektedir.
Uzmanlar şöyle diyor: "Endokarditin semptomlarının fark edilmesi zor ve belirsiz olabilir; haftalar veya bazen aylar içinde yavaş yavaş gelişebilir. Ancak bazı durumlarda aniden de gelişebilirler." Uzmanlar, kıymık kanamalarını "tırnaklarınızın altında alışılmadık koyu çizgiler" olarak tanımlıyor.
Endokarditin diğer semptomları şunları içerebilir:
Herhangi bir semptomla karşılaşırsanız veya kalp sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşmanız önerilir.