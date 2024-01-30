Fethi Sekin Şehir Hastanesi başarılı bir operasyona imza attı

Uzun süre baş ağrısı şikâyeti yaşayan 78 yaşındaki Urfi Altuntaş, şikâyetlerinin geçmemesi üzerine Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurdu. Op. Dr. Selman Kök tarafından yapılan tetkikler neticesinde hastanın beyninde 8 santimlik kitlenin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ameliyat edilen Altuntaş, ameliyat sonrası şikâyetlerinin düzelmesinin ardından taburcu edildi.

Beynin önemli damarlarına yakın pozisyonda olan kitlenin sorunsuz bir şekilde alınmasının çok zor olduğunu ifade eden Op. Dr.Selman Kök, "Hastamız bize çok uzun süredir yaşadığı baş ağrısı ve genel durum bozukluğu şikâyetleriyle başvurdu. Beyninde 8 cm'lik kitlesi vardı. Kitle, toplardamarlara ve beynin önemli damarlarına yakın pozisyondaydı. Hastamızın ameliyatını başarı ile gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastamızı servise aldık, şu anda genel durumu iyi, herhangi bir felçliliği yok. Ameliyat başarılı geçti. Bu Sadece bizim başarımız değil, bize bu ortamı sağlayan hastane yönetimi, anestezi, hemşire ve medikal ekiplerimizin de katkısı büyük" dedi.