Çocuk diş doktoru ile ilk muayene

Belki de çoğu insan için diş hekimine gitmek korkutucudur. Uzmanlar, çocuklarda ilk diş hekimi deneyiminin olumlu geçmesi için problemler başlamadan önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Uzman Çocuk Diş Hekimi (Pedodontist) Betül Akcabaş ile çocuklardaki ağız ve diş sağlığını konuştuk.
6 AYDA BİR KONTROL
Uzm. Dt. Akcabaş, "Çocuklarda süt dişleri genellikle 6-8 aylıkken çıkmaya başlar ve 2,5 yaşına kadar süt diş dizisi tamamlanır. Dünya Sağlık Örgütü, ilk süt dişi çıktıktan sonra diş hekimi muayenesinin yapılmasını önermektedir. Çocuk 2 yaşına gelene kadar en az bir kere diş hekimi muayenesi gerçekleştirilmiş olmalıdır. 6 ayda bir de düzenli kontroller yapılmalıdır" diye konuştu. Uzm. Dt. Akcabaş, ilk diş muaynesinin önemini ise şu şekilde açıkladı: "İlk diş hekimi ziyareti ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi, çene gelişimi ve diş sağlığının takibi açısından oldukça önemlidir. Bu randevuda aileler, ağız-diş bakımı, beslenme alışkanlıkları, dişlerin sürme zamanları, fissür örtücü ve flor uygulaması gibi koruyucu uygulamalar ve düzenli diş hekimi kontrolünün önemi hakkında bilgilendirilir. Çocuğun diş hekimi ile erken yaşta tanışması, klinik ortamı ve kullanılan aletleri görmesi, ileride herhangi bir müdahale gerektiği takdirde duyacağı kaygıyı azaltacak veya tamamen ortadan kaldıracak ve pozitif etki sağlayacaktır."
2.5 YAŞINDA DİŞ FIRÇALAMA BAŞLAMALI
Çocuklarda dişlerin ne zaman fırçalanmaya başlanması gerektiği konusunda da Uzm. Dt. Akcabaş, şu bilgileri verdi: "İlk dişler ağızda göründüğünde temizleme işlemi de başlamalıdır. Özellikle beslenme sonrası, parmağa dolanan temiz bir tülbent ya da gazlı bez ıslatılarak diş yüzeyleri silinebilir. Ayrıca piyasada hazır diş temizleme mendilleri de mevcuttur. Diş sayısı artmaya başladıkça ısırılma riski de artacağından silikon parmak fırçalara veya yaşına uygun fırçalara geçilmelidir. Motor becerilerin gelişimine göre 2,5-3 yaştan itibaren çocuklara fırçalama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Ebeveynlerle beraber onların kontrolüyle dişler macunsuz veya pirinç tanesi kadar macun konularak; dişlerin ön ve arka yüzeyleri dairesel hareketler ve süpürme hareketleriyle, çiğneme yüzeyleri ise ileri-geri hareketlerle en az 2 dakika boyunca ve günde 2 kez olacak şekilde fırçalanmalıdır. Anne-babalar fırçalama konusunda çocuklara örnek olmalıdır. Çocuklara hitap eden renkli ve eğlenceli ürünler tercih edilmeli yine de zorlanılıyorsa fırçalama aktivitesi oyun veya etkinlik haline getirtilerek alışkanlık kazandırmaya çalışılmalıdır."
SÜT DİŞLERİ NEDEN TEDAVİ EDİLMELİDİR?
SÜT dişleri ile ilgili de bilgiler veren Uzm. Dt. Akcabaş, "Süt dişleri, çocuk 6-8 aylıkken sürmeye başlar. 2,5-3 yaşa gelindiğinde sürme tamamlanır ve üst çenede 10, alt çenede 10 olacak şekilde ağızda toplam 20 adet süt dişi bulunur. 6 yaştan itibaren daimi dişler çıkmaya başlar ve karışık dişlenme dönemine geçilir. Süt dişleri yaklaşık 12 yaşa kadar ağızda kalmaktadırlar. Başta ağız sağlığı olmak üzere konuşma, beslenme, genel sağlık, fiziksel görünüş, altlarından gelecek daimi dişlerin yerlerini koruma gibi birçok konuda önemli rol oynamaktadırlar. Süt dişlerinde bir çürük lezyonu meydana geldiğinde gelişebilecek ağrı-enfeksiyon gibi istenmeyen durumları ortadan kaldırmak ve bahsettiğimiz fonksiyonların devamlılığını sağlamak için süt dişleri mutlaka tedavi edilmelidir" dedi.
'DOKTOR SANA İĞNE YAPAR' TEHDİDİ İLE KORKUTMAYIN
Çocuklarda diş hekimi korkusu
oluşmasının en
büyük nedeninin
ebeveynler ve yakın
çevre olduğunu
söyleyen Uzm. Dt.
Akcabaş, şöyle dedi:
"Çocukların yanında
korkularından ve kötü
tecrübelerinden bahsetmeleri
veya çocukları
'Doktor sana iğne
yapar' gibi tehditlerle
korkutmaları çocuğun
daha gitmeden diş
hekiminden ve tedaviden
korkmasına yol
açmaktadır. Öncelikle
böyle bir korkunun hiç
oluşmaması için annebabaların
çocuğa diş
tedavileri hakkında
olumlu yaklaşım sergilemesi
ve düzenli diş
hekimi kontrollerini
aksatmaması gerekmektedir.
Korku oluşan
çocuklarda ise bu
korkunun yenilmesi
için sakin ve çocuğun
ilgisini çekecek bir
klinik ortam olması,
diş hekiminin çocukla
iyi bir iletişim kurması
çok önemlidir."