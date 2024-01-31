Çocuk diş doktoru ile ilk muayene

Belki de çoğu insan için diş hekimine gitmek korkutucudur. Uzmanlar, çocuklarda ilk diş hekimi deneyiminin olumlu geçmesi için problemler başlamadan önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Uzman Çocuk Diş Hekimi (Pedodontist) Betül Akcabaş ile çocuklardaki ağız ve diş sağlığını konuştuk.Uzm. Dt. Akcabaş, "Çocuklarda süt dişleri genellikle 6-8 aylıkken çıkmaya başlar ve 2,5 yaşına kadar süt diş dizisi tamamlanır. Dünya Sağlık Örgütü, ilk süt dişi çıktıktan sonra diş hekimi muayenesinin yapılmasını önermektedir. Çocuk 2 yaşına gelene kadar en az bir kere diş hekimi muayenesi gerçekleştirilmiş olmalıdır. 6 ayda bir de düzenli kontroller yapılmalıdır" diye konuştu. Uzm. Dt. Akcabaş, ilk diş muaynesinin önemini ise şu şekilde açıkladı: "İlk diş hekimi ziyareti ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi, çene gelişimi ve diş sağlığının takibi açısından oldukça önemlidir. Bu randevuda aileler, ağız-diş bakımı, beslenme alışkanlıkları, dişlerin sürme zamanları, fissür örtücü ve flor uygulaması gibi koruyucu uygulamalar ve düzenli diş hekimi kontrolünün önemi hakkında bilgilendirilir. Çocuğun diş hekimi ile erken yaşta tanışması, klinik ortamı ve kullanılan aletleri görmesi, ileride herhangi bir müdahale gerektiği takdirde duyacağı kaygıyı azaltacak veya tamamen ortadan kaldıracak ve pozitif etki sağlayacaktır."Çocuklarda dişlerin ne zaman fırçalanmaya başlanması gerektiği konusunda da Uzm. Dt. Akcabaş, şu bilgileri verdi: "İlk dişler ağızda göründüğünde temizleme işlemi de başlamalıdır. Özellikle beslenme sonrası, parmağa dolanan temiz bir tülbent ya da gazlı bez ıslatılarak diş yüzeyleri silinebilir. Ayrıca piyasada hazır diş temizleme mendilleri de mevcuttur. Diş sayısı artmaya başladıkça ısırılma riski de artacağından silikon parmak fırçalara veya yaşına uygun fırçalara geçilmelidir. Motor becerilerin gelişimine göre 2,5-3 yaştan itibaren çocuklara fırçalama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Ebeveynlerle beraber onların kontrolüyle dişler macunsuz veya pirinç tanesi kadar macun konularak; dişlerin ön ve arka yüzeyleri dairesel hareketler ve süpürme hareketleriyle, çiğneme yüzeyleri ise ileri-geri hareketlerle en az 2 dakika boyunca ve günde 2 kez olacak şekilde fırçalanmalıdır. Anne-babalar fırçalama konusunda çocuklara örnek olmalıdır. Çocuklara hitap eden renkli ve eğlenceli ürünler tercih edilmeli yine de zorlanılıyorsa fırçalama aktivitesi oyun veya etkinlik haline getirtilerek alışkanlık kazandırmaya çalışılmalıdır."SÜT dişleri ile ilgili de bilgiler veren Uzm. Dt. Akcabaş, "Süt dişleri, çocuk 6-8 aylıkken sürmeye başlar. 2,5-3 yaşa gelindiğinde sürme tamamlanır ve üst çenede 10, alt çenede 10 olacak şekilde ağızda toplam 20 adet süt dişi bulunur. 6 yaştan itibaren daimi dişler çıkmaya başlar ve karışık dişlenme dönemine geçilir. Süt dişleri yaklaşık 12 yaşa kadar ağızda kalmaktadırlar. Başta ağız sağlığı olmak üzere konuşma, beslenme, genel sağlık, fiziksel görünüş, altlarından gelecek daimi dişlerin yerlerini koruma gibi birçok konuda önemli rol oynamaktadırlar. Süt dişlerinde bir çürük lezyonu meydana geldiğinde gelişebilecek ağrı-enfeksiyon gibi istenmeyen durumları ortadan kaldırmak ve bahsettiğimiz fonksiyonların devamlılığını sağlamak için süt dişleri mutlaka tedavi edilmelidir" dedi.Çocuklarda diş hekimi korkusuoluşmasının enbüyük nedenininebeveynler ve yakınçevre olduğunusöyleyen Uzm. Dt.Akcabaş, şöyle dedi:"Çocukların yanındakorkularından ve kötütecrübelerinden bahsetmeleriveya çocukları'Doktor sana iğneyapar' gibi tehditlerlekorkutmaları çocuğundaha gitmeden dişhekiminden ve tedavidenkorkmasına yolaçmaktadır. Öncelikleböyle bir korkunun hiçoluşmaması için annebabalarınçocuğa diştedavileri hakkındaolumlu yaklaşım sergilemesive düzenli dişhekimi kontrolleriniaksatmaması gerekmektedir.Korku oluşançocuklarda ise bukorkunun yenilmesiiçin sakin ve çocuğunilgisini çekecek birklinik ortam olması,diş hekiminin çocuklaiyi bir iletişim kurmasıçok önemlidir."