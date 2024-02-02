Böbrek taşları lazerle tozlaştırılıyor!

İdrar yollarında taş hastalığı ülkemizde oldukça sık görülen bir sağlık sorunu. Bu rahatsızlık, taşın bulunduğu anatomik bölgeye göre farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Özman, böbrek taşlarının riskleri ve yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.Böbrek taşlarının, içinde oluştukları böbrek odacıklarında (kaliksler) bulunabileceği gibi, buralardan hareket edip, böbrek havuzuna ve daha sonra da idrar kanalına yani üretere düşebildiklerine dikkat çeken Doç. Dr. Özman, şunları söyledi: "Böbrek içindeki taşlar çoğunlukla sessiz seyrederken, üretere düşen taşlar, kanalın tıkanmasına neden olmaktadır. Tıkanan idrar kanalının gerisinde idrar birikir ve kanallar şişer. Bu durum ise şiddetli bir yan ağrısına neden olur."Bir insanın hayatı boyunca tecrübe edebileceği en şiddetli ağrılardan biri olan bu tabloya 'Renal Kolik' denildiğini belirten Doç. Dr. Özman, "Taş idrar kanalı boyunca aşağı doğru hareket ettikçe ağrı da yer değiştirir. Sırtta başlayan ağrı önce bele daha sonra kasığa ve erkeklerde testislere kadar inebilir. İdrar kanallarının mesaneye açıldığı yere kadar gelen taşlar idrarda yanmaya neden olmaktadır" diye konuştu.Lazer enerjisinin taş kırmada kullanılmaya başlamasıyla birlikte sert taşlardaki kırma yöntemlerinde ortaya çıkabilen problemlerin en aza indirildiğini kaydeden Doç. Dr. Özman, şöyle dedi: "Lazer teknolojisi ile ameliyat sırasında taşların tamamı toz haline getirilebilmektedir. Yeni nesil lazerler çok sert taşlarda dahi hızlı ve etkili bir taş kırma imkanı sağlamaktadır. Yüksek frekanslarda güçlü atışlar yapabilen yeni lazerler ile küçük bir taş bulunduğu yerden kıpırdatılmadan tozlaştırılabilmektedir.""Böbrek taşı dökülebilir, kırılabilir, alınabilir, tekrar oluşabilir, sessizce büyüyebilir, ağrı yapabilir, enfeksiyona neden olabilir, böbreği çürütebilir ve hatta kansere bile neden olabilir" diyen Doç. Dr. Özman, şu örnekleri verdi: "Üst komşunuzun böbrek taşı kırılmış olabilir ama sizdeki ameliyat gerektirecek kadar büyüyebilmektedir. Kardeşiniz sancı ile acile başvurmuştur, böbrek taşı düşürüyordur. Birinin böbreğinde sessizce duran taş ise böbreğinin tüm fonksiyonlarını yok etmiş olabilir. İşte böbrek taşı bu kadar farklı tablolara neden olabilen geniş bir hastalıktır."BÖBREK taşlarının günümüzde minimal invaziv yani küçük kesi cerrahi yöntemi kapsamında kapalı yöntemlerle etkin bir şekilde tedavi edilebildiğini belirten Doç. Dr. Özman, "Fakat taş hastalığı tek bir biçimde ortaya çıkmadığı için bütün hastalara uygulanabilecek tek bir standart yöntem de bulunmamaktadır. Böbrek taşı tedavisinde, taşın bulunduğu bölgeye, taşın boyutlarına ve hastanın anatomik özelliklerine göre farklı ameliyat yöntemleri vardır. Her hasta, kişiye özel bir değerlendirmeye tabi tutularak bu yöntemlerden biri ya da birkaçı aynı anda kullanılarak tedavi edilmektedir" dedi.TEKNOLOJİNİN gelişmesiyle birlikte ultrason, tomografi gibi tıbbi görüntüleme yöntemlerinin hızla yaygınlaşmasının, böbrek taşı tanısında bir artışı beraberinde getirdiğini belirten Doç. Dr. Özman, şöyle dedi: "Sıvı kaybının daha fazla olduğu yaz aylarında böbrek taşlarına bağlı problemlere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu nedenle yazın daha çok su tüketilmesini tavsiye ediyoruzidrar yollarında taş hastalığı, taşın bulunduğu anatomik bölgeye göre birbirinden oldukça farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir."