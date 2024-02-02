Bu basit el sıkma testi ile yaşam sürenizi öğrenin! Erken ölüm riski olanlarda...

Erken ölüm veya ileri yaşlara kadar yaşama olasılığını değerlendirirken pek çok faktör devreye giriyor ve bunlar arasında ne tür bir yaşam tarzı sürdürdüğünüz ve genetik olarak yatkın olduğunuz hastalıklar da yer alıyor. Ancak yapabileceğiniz inanılmaz derecede hızlı bir test var. Bu sağlığınızın ne durumda olduğunu gösterebilir.
Tam olarak ne kadar yaşayacağınızı asla bilemeseniz de, erken ölüme yol açabilecek ciddi bir sağlık sorununuz olup olmadığı da dahil olmak üzere sağlığınızın gerçek durumunu gösterebilecek bazı yöntemler bulunmaktadır.
Bunun nedeni, kavramadaki zayıflığın demans ve kalp sorunları gibi bazı ciddi sağlık durumlarının işareti olabilmesidir. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve elleri daha zayıf olanlarla erken ölme riskinin daha yüksek olduğu kişiler arasında bağlantılar olabileceğini defalarca gösterilmiştir.
Kalp sorunları söz konusu olduğunda ellerdeki zayıflık, kişinin kalbinin de zayıf olduğunu ve kanı vücuda yeterince verimli bir şekilde pompalayamadığını gösterebilir. Aynı şekilde, yüksek tansiyonu olan yaşlı hastalarda yapılan bir araştırma, "tüm nedenlere bağlı ölüm" riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.
Öte yandan, daha güçlü tutuşa sahip olanlarda risk daha düşüktü ve çalışma, bunun "fonksiyonel egzersizin eşlik eden hastalıkların öngörülebilmesini iyileştirebileceğini" öne sürdüğünü gösterdi.
Başka bir araştırma, kavrama zayıflığının aynı zamanda kalp krizi ve felç riski altında olduğunun da bir işareti olabileceğini gösterdi ve hatta bu durumun orta yaştaki kişiler tarafından işaret edildiğine kadar uzanmaktadır.
British Medical Journal'da bulunan ve 1,1 milyondan fazla katılımcıya odaklanan farklı bir araştırma, orta yaşta zayıf bir duruş geliştirenlerin kalp, solunum yolu hastalıkları ve kanserden ölüm riskinin yüzde 20 daha yüksek olduğu sonucuna vardı.