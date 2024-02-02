Bu basit el sıkma testi ile yaşam sürenizi öğrenin! Erken ölüm riski olanlarda...

Kalp sorunları söz konusu olduğunda ellerdeki zayıflık, kişinin kalbinin de zayıf olduğunu ve kanı vücuda yeterince verimli bir şekilde pompalayamadığını gösterebilir. Aynı şekilde, yüksek tansiyonu olan yaşlı hastalarda yapılan bir araştırma, "tüm nedenlere bağlı ölüm" riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Öte yandan, daha güçlü tutuşa sahip olanlarda risk daha düşüktü ve çalışma, bunun "fonksiyonel egzersizin eşlik eden hastalıkların öngörülebilmesini iyileştirebileceğini" öne sürdüğünü gösterdi.