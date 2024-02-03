Nargile ve elektronik sigaralar, sigara kadar tehlikeli

Doç. Dr. Fadime Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin masum olduğu iddialarının tamamen amaçlı ve yanıltıcı olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda artış gösteren nargile kullanımı da bütün diğer tütün ürünleri gibi zararlı olmakla kalmayıp, ayrıca tüberküloz, hepatit gibi hastalıkların bulaşması için risk oluşturuyor. Tütün endüstrisi tarafından, sigarayı bıraktırma özelliğine sahip olduğu iddiaları ile piyasaya sunulan elektronik sigara ve dumansız tütün ürünleri de sigaraya eşdeğer birer tehlike yaratıyor" diye konuştu.

Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3'ünün bağımlı olduğunu, bu nedenle tütün endüstrisinin gençleri hedef seçtiğine dikkat çeken Doç.Dr. Tülücü, genç neslin tütün ile mücadele bilincine hakim bir şekilde yetiştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Fadime Tülücü, anaokulundan başlayarak; çocuk, genç ve yetişkin yaş gruplarına özgü eğitim programları ile tütün ürünü kullanımının engellenmesi gerektiğini kaydetti.

Sigarayı bırakmada zorlu bir süreci göze almanın ve sağlık kuruluşlarından destek talep etmenin gerekliliğine dikkat çeken Doç. Dr. Fadime Tülücü, "Sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın. Elbette sigarayı bırakmak zor ve ciddi bir iştir. Ama asla imkansız değildir" ifadelerini kullandı.