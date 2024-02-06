Kedi koronavirüsünün insana bulaşma riski çok az

2024'ün ilk günlerinde, kedi koronavirüsünün tespitinde kullanılmak üzere PCR kiti geliştiren Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacıları, FCoV-23 viral genom dizisini kullanarak yaptıkları analizle bu sorunun cevabını ortaya çıkardı.

YDÜ DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacıları Dr. Ahmet Çağlar Özketen ve Dr. Hasan Hüseyin Kazan, FCoV-23'ün insana olası enfeksiyonununu protein seviyesinde, bilgisayar ortamında modelledi. FCoV-23'ün, insandaki hedef proteinlerle etkileşimini inceleyen araştırmacılar, virüste görülebilecek olası mutasyonların bu etkileşimi nasıl değiştirebileceğini ortaya koydu.

Mevcut virüsün geçireceği mutasyonların, insana bulaş riski yaratabileceği uyarısında da bulunan araştırmacılar, "Virüsün mevcut genom dizilimi üzerinde 11 farklı yapay mutasyon yaratıldığında, 5 mutasyona sahip bir yapay alt tipin, insan APN'si ile etkileşebileceğini açığa çıkardık. Ancak, viral genomun mutasyon hızının ve 5 farklı kesin mutasyon görülme olasılığının düşük olması, şu an insana bulaş riskinin çok düşük olduğuna işaret etmektedir" açıklaması yaptı.

Kendisi de tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olan ve yürütülen çalışmaya liderlik eden YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Araştırmamızla, ada genelinde görülen kedi koronavirüs salgınının insan sağlığı üzerindeki etkilerini belirleyerek oluşan soru işaretlerini ortadan kaldırmayı hedefledik" dedi.