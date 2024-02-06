Türk bilim adamından hayat kurtaran buluş:Aameliyatlar artık damardan

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD) tarafından düzenlenen 2024 Türk Girişimsel Radyoloji 19. Yıllık Toplantısı, Antalya'da yapıldı. Toplantıda yeni tedavi yöntemleri masaya yatırıldı. Ben de sizler için bu yöntemleri kaleme aldım. Dünya ameliyatsız tedavi dönemine giriyor... Açık cerrahinin yerini kapalı ameliyatlar alırken, son dönemde girişimsel radyoloji uzmanlarının yaptığı anjiyo embolizasyon tedavileriyle hastalıklara damardan çare olunuyor.Türk bilim adamı, ABD Mayo Clinic, Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Oklu'nun bulduğu damarları tıkayan macun kıvamındaki 'obsidio Jeli' bu alanda binlerce insana umut oldu. Prof. Dr. Oklu'ya kanamaları durdurmada umut olan bu jeli nasıl bulduğunu sordum. Prof. Dr. Oklu "12 sene önce aşırı kanamadan bir hastamı kaybettim. Kullandığımız kanamayı durduran ilaçlar çare olmadı. 'Bunun değişmesi lazım' dedim. Bulduğum ajan macun gibi bir jel, kanamayı çok kısa bir sürede durduruyor. ABD'de kullanım onayı aldı" dedi.Prof. Dr. Oklu "Boyundan aşağıya kadar tüm vücutta kullanılabiliyor. Embolizasyon yani anjiyo ile damar tıkama yöntemlerinde anında kanamayı durduruyor. Kanser tümörlerini besleyen damarları tıkıyor. Böylece tümörler küçülüyor. Prostat büyümesinde prostatı küçültüyoruz. Kazalardaki kanamalarda, kanamayı durdurmak için kullanıyoruz" dedi.Obsidio jelin, 1 Ocak 2024 tarihinde ulusal düzeyde kullanıma başlatıldığının altını çizen Prof. Dr. Oklu "Akut kanamalı birçok hastanın hayatını kurtardı. Ulusal düzeyde Amerika'da 200'den fazla vaka gerçekleştirildi" dedi.TÜRK Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD) ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Levent Oğuzkurt ise girişimsel radyolojinin yaptığı, embolizasyon yani anjiyo ile damar tıkama yöntemi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Levent Oğuzkurt, "Bunu yıllardır kanamalarda yaptık. Bu kanamaları anjiyo ile durdurmanın ne kadar rahat olduğunu gördük. Embolizasyon birçok hastalıkta kullanılmaya başlandı. Tümör embolizasyonları var. Özellikle karaciğer tümörlerinde tümörün beslenmesini kesmekle başladı. Daha sonrasında o beslenmeyi keserken aynı yerden tümöre değişik ilaçlar vererek, çok daha aktif tedavilerle devam etti. Bunun dışında diz ağrılarında son 10 yılda çok popülerleşti" dedi.BU tedavi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Oğuzkurt, "Bu işlemi kasıktan girerek yapıyoruz. İşlemden sonra hasta yaklaşık 4-6 saat hastanede gözlem altında tutulur ve sonra evine gönderilir. Hasta bir gün sonra normal yaşamına dönebilir, dinlenme dönemine gerek yoktur. Türkiye'de şu anda az merkezde yapılıyor, 10-15 sene içerisinde daha da yaygınlaşacaktır. Hasta sayısında 100 katına ulaşabiliriz" dedi.büyümesinin 80 yaşında insanların neredeyse yarısında görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Oğuzkurt, "Prostat bezi büyümesi ileri yaşta çok sık görülen bir durum. Hastaya önce ilaç önerilir. İlaçla geçmeyen durumlarda cerrahiye başvurulur. Bu tedaviye alternatif olarak bulunan 'prostat arter embolizasyonu' tedavisi ise prostat bezi büyümesinde anjiyo ile yapılan, oldukça yeni ve ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemle damarı tıkayıp, prostatı küçültüyoruz" dedi.