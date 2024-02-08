Bir çocuk sevindir dünya değişsin

Deprem felaketinden etkilenen çocukların ihtiyaçlarını önceliklendiren Robotel Derneği, 3D yazıcılarla kişiye özel ölçü ve niteliklerde üretilmiş robot ellerle, el ve parmak kaybı yaşayan çocuklara, gönülden el uzatıyor. Depremden 103 saat sonra enkaz altından çıkarılan ve uzuv kaybı bulunan bir çocuk için basit kavrama hareketi yapabilen moral destek aparatını Robotel üretti. Ve kendisine ücretsiz olarak ulaştırdı.Çalışmalarını nasıl yaptıklarını Robotel Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Okumuş, bana şöyle anlattı: "Başta çocuklar olmak üzere el ve parmak kaybı veya deformasyonu olan bireyler için 3D yazıcılarla kişiye özel ölçü ve niteliklerde robot eller üretilip, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırıyoruz. Robot ellerle bugüne dek 450'nin üzerinde çocuğun hayatına dokunduk."Derneğin, depremden etkilenen bölgelerde ihtiyaç belirlemek amacıyla sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve doktorlarla temaslar gerçekleştirdiğini belirten Okumuş, "Robot eller protez ya da protez yerine geçen tıbbi cihaz değil, basit kavrama işlemi yapabilen moral destek aparatlarıdır. Bunları kullanmak için başvuranın bilek ve/veya dirsek eklemi olması, tüm tıbbi müdahalelerin tamamlanmış ve yaraların tamamen iyileşmiş olması gerekli. Yaralar kapanmadan ölçü almak ve deneme yapmak mümkün olmuyor. Deprem felaketinde uzuv kaybı yaşayan minik bir kız kardeşimize robot elini ulaştırdık, bir diğeri için istediği tasarımla robot elini hazırladık ve bize başvuruda bulunan bir genç kız kardeşimiz için son aşamaya geldik" dedi.Okumuş, robot ellerin 4 bini aşkın gönüllü ordusunun katkılarıyla hazırlandığını belirterek "İhtiyaç sahipleri Robotel Derneği'nin web sitesinden, sosyal medya hesaplarından ve +90 536 035 2371 numaralı telefon hattı üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvurular neticesinde robot eller ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor" dedi.Okumuşbir diğer başvurununda Trabzon'dayaşayanbir genç kızdangeldiğini söyleyerek"Onun roboteli için de sonaşamaya geldik.Genç kız kardeşimizsaz çaldığıiçin, ona farklı birtasarım yapıldı. Robot ellerin moraldestek aparatı olarak faydasıda tam olarak bu. Çocuklarımız,gençlerimiz basit kavrama hareketiyapabiliyor, bardağını tutabiliyor,bisiklete binebiliyor ya dasaz çalabiliyorlar" dedi.çocukların tuttukları takımların, beğendikleri süper kahramanların ya da masal karakterlerinin renkleri gibi eğlenceli tasarımlarla moral ve özgüven desteği sunduğunu söyleyen Okumuş, şöyle dedi: "Bize başvuruda bulunan Adıyaman'dan depremzede kız kardeşimiz de bizden pembe bir prenses eli istedi. Ölçüleri aldık ve açık kaynak kodlu modellerden birini kullanarak tasarımı hazırladık. 3D yazıcı ile baskı ve montaj aşamaları da tamamlanmak üzere. Kızımızın istediği pembe prenses elini bir hafta içerisinde kendisine ulaştırmayı hedefliyoruz."ROBOTEL Derneği'nin, bugüne dek 450'den fazla çocuk için, onların büyümeleri paralelinde gelişen ihtiyaçları doğrultusunda bin 500'den fazla robot el ürettiğini ve travma nedeniyle uzuv kaybına uğrayan kişilere de yardım eli uzattıklarını söyleyen Okumuş, şöyle dedi: "Hatay'daki depremde 103 saat sonra enkaz altından kurtarılan minik bir kız kardeşimize de robot elini ulaştırdık. Robot ellerimiz, açık kaynak kodlu tasarım modelleri ve 3D yazıcılarda düşük maliyetle üretildiği için, çocuğun gelişimine uygun olarak her büyüme evresinde yenileniyor. Kendisinin bedensel büyümesi doğrultusunda yeni robot el üretimi için takibimiz sürüyor."