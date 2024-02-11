Diş çürümesine karşı aşı geliştiriliyor

Belarus Tıp Üniversitesi Başkanı ve Baş Diş Hekimi Dr. Sergei Rubnikovich, uzmanların bu yıl başlayan yeni bir projenin parçası olarak çürük önleyici bir aşı oluşturmak için çalıştıklarını bildirdi. Londra merkezli Şarkul Avsat sitesindeki habere göre Rubnikovich, "Geçtiğimiz ocak ayının başında diş çürümelerini tedavi edecek bir aşı ya da ilaç geliştirilmesine yönelik yeni bir proje başlattık. Diş çürümesine neden olan mikroorganizmaların çoğalmasını önleyen bir aşı ya da ilaç oluşturmak için Ulusal Bilimler Akademisi'ndeki kimyagerlerle birlikte çalışıyoruz" dedi.