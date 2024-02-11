Hastalığı teşhis edilemiyordu! Yunus Emre Devlet Hastanesinde şifa buldu...

Uzun yıllardır midesinde ağrı hisseden, istifra etme hissiyatıyla birlikte uyku sorunu yaşayan Uğur Camus, birçok özel doktora ve hastaneye gitmesine rağmen hastalığını doğru teşhis ettiremedi. Gittiği yerlerde kendisine konulan ülser tanısının detaylıca araştırılması sonucunda hiçbir şey çıkmadığını öğrenen Camus, şikayetlerinin artması üzerine son olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde hizmet veren Op. Dr. Volkan Yurtman'a randevu aldı. Yurtman, Camus'un böbrek toplar damarının barsak atardamarı tarafından sıkıştırılması sonucu ortaya çıkan nutcracker sendromu hastası olduğunu tespit etti. Muayenelerin ardından 6 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşan Camus, bütün Kalp ve Damar Cerrahi Servisi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.





"GİTMEDİĞİM ÖZEL DOKTOR, GİTMEDİĞİM HASTANE KALMADI"

Yaşadığı sorunları anlatan ve bütün Kalp ve Damar Cerrahi Servisi çalışanlarına teşekkürlerini ileten Uğur Camus, "Aşırı derecede bir mide ağrım vardı. Yediklerimi çıkartma hissiyatı yaşıyordum, uykusuzluğum vardı. 85 kilodan 73 kiloya kadar düştüm, yemek yiyemiyordum. Yaklaşık 10 yıldır sırtüstü ve yüzüstü yatmak nedir bilmiyordum. Masanın üstüne ellerimi bağlayarak yatardım. En fazla 3 saat uyuyordum, sonra ağrıdan uyanıyordum. Gitmediğim özel doktor, gitmediğim hastane kalmadı. Gittiğimiz her yerde 'ülser var' dediler, endoskopi yapıldı ama hiçbir şey çıkmadığını söylediler. Şikayetlerim üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne geldik. Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Volkan Yurtman beye randevu aldık. Dr. Volkan Yurtman bey, daha önce bu ameliyatı yaptığını, tecrübeli olduğunu ve ameliyatımı gerçekleştireceğini söyledi. Ameliyat 6 saate yakın sürdü. Üroloji Op. Dr. Süleyman Öner beyle birlikte ameliyatımı gerçekleştirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Kalp ve Damar Cerrahi servisi çalışanlarının hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi olduğundan fazla iyi davrandı, çok ilgi gösterdiler bize" dedi.