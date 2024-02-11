Yüzüstü uykuya daldı kör oldu! Bu hata göz kaslarını felç ediyor

Alkol aldığı gecenin ardından yüzüstü sol gözüne baskı uygulayarak uykuya dalan hasta, uyandığında görme yeteneğini tamamen kaybetmişti. Doktorların açıklamalarına göre, sağlık kuruluşuna başvurduğunda sol gözbebeği hareket etmiyor ve ışığa karşı tepkisiz kalıyordu.
Dailymail'de yer alan habere göre, uzmanlar vaka raporunda hastanın oftalmopleji yaşadığını, yani göz kaslarının felç olduğunu belirtti. Gözüne uyguladığı basınç sonucu kan damarları yırtılmıştı ve kanamaya neden olmuştu.
GÖZ KASLARI FELÇ OLDU
Detaylı muayenenin ardından uzmanlar, göz üzerindeki baskının, gözün şeffaf yüzeyinin hemen altında bulunan subkonjektif kan damarlarının yırtılmasına neden olduğunu açıkladı. Bu durum kanamaya ve gözü çevreleyen dokunun şişmesine neden oldu. Hastaya iskemik optik nöropati (İON) ve koroidopati tanısı konuldu.
İskemik optik nöropati, gözlerden beyne sinyalleri taşıyan ve bunları görebileceğiniz görüntülere dönüştüren, görme kaybına yol açan, gözün optik sinirine kanın düzgün şekilde akmaması durumunda ortaya çıkıyor.
BU HASTALIĞI OLAN KİŞİLER RİSK ALTINDA
Bu nedenden kaynaklanan görme kaybı, optik sinirin sonunda düzgün çalışmayı bırakıp ölmesi nedeniyle genellikle kalıcıdır. Bununla birlikte, ION'lu hastalar hala bir miktar çevresel görüşe sahip olma eğilimindedir. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve diyabet gibi rahatsızlıkları olan kişiler, kan dolaşımını bozabilecekleri için ION geliştirme riski daha yüksektir.
Koroidopati, gözün arka kısmında ışığı yakalayan ve onu görüntülere dönüştüren tabaka olan retinanın altında sıvı birikmesine neden olan bir hastalıktır.
BAZI VAKALARDA İYİLEŞME 4 AYI BULUYOR
Semptomlar tipik olarak görme merkezindeki loş ve bulanık kör noktaları, çarpıklığı ve nesnelerin gerçekte olduklarından daha küçük veya daha uzakta görünmesini içerir.
Bazı vakalarda iyileşme süreci 4 ayı bulabiliyorken, New England Journal of Medicine'de yayınlanan vaka raporuna göre; hastanın görme kaybının devam ettiği bildirildi.