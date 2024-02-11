Yüzüstü uykuya daldı kör oldu! Bu hata göz kaslarını felç ediyor

BU HASTALIĞI OLAN KİŞİLER RİSK ALTINDA

Bu nedenden kaynaklanan görme kaybı, optik sinirin sonunda düzgün çalışmayı bırakıp ölmesi nedeniyle genellikle kalıcıdır. Bununla birlikte, ION'lu hastalar hala bir miktar çevresel görüşe sahip olma eğilimindedir. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve diyabet gibi rahatsızlıkları olan kişiler, kan dolaşımını bozabilecekleri için ION geliştirme riski daha yüksektir.

Koroidopati, gözün arka kısmında ışığı yakalayan ve onu görüntülere dönüştüren tabaka olan retinanın altında sıvı birikmesine neden olan bir hastalıktır.