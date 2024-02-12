Bu vitaminlerin eksikliği üşütüyor

Çok üşümek, soğuk havaya maruz kalmanın normal bir sonucu olabileceği gibi aynı zamanda altta yatan başka bir hastalığın ya da vitamin eksikliğinin habercisi de olabilir. İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi İç Hastalıkları (Dâhiliye) Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mert Bektaş, aşırı üşümenin nedenlerini anlattı. Soğukluk veya sıcaklık hissinin kişiye göre değişebileceğini belirten Dr. Bektaş, şunları söyledi: "Bazı insanlar sıcaklık aynı olsa bile diğerlerinden daha soğuk hissedebilirler. Bu yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı veya metabolizma gibi bir dizi faktörden kaynaklanır. Örneğin kadınlar, vücut yağ yüzdelerinin daha yüksek olması ve kan damarlarının cilt yüzeyine daha yakın olması nedeniyle erkeklere oranla daha çok üşürler. Ayrıca yaşlı insanlar, gençlere göre daha çok üşürler. Yağ tabakamız vücudun yalıtılmasını ve sıcak tutulmasını sağlar. Bu yüzden zayıf insanlar daha az vücut yağına sahip oldukları için daha soğuk hissedebilirler."Üşümemizin nedenlerinden birinin kansızlık (anemi) olabileceğine dikkat çeken Dr. Bektaş, "Anemi, vücudun dokulara oksijen taşımak için yeterli kırmızı kan hücresine sahip olamaması durumudur. Yeterli miktarda kırmızı kan hücresi bulunmadığında, kanın oksijen taşıma kapasitesi azalır. Bu durumda vücut yeterli ısı üretemeyeceğinden kişinin üşümesine neden olabilir. Aneminiz olduğundan şüpheleniyorsanız, en kısa sürede hekiminize görünmeniz gerekmektedir" diye uyardı.Bektaş, vitamin eksikliklerinin de üşümeyi tetikleyebileceğini söyleyerek, şöyle dedi:D vitamini, kemik sağlığı için önemlidir ve vücut ısısının düzenlenmesinde de rol oynar. D vitamini eksikliği, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz bir etki yapabilir ve soğuk hava koşullarına karşı hassasiyeti artırabilir.Vücutta oksijen taşıyan hemoglobin üretimi için önemlidir. Demir eksikliği anemisi, hücrelere yeterli oksijen taşıyamama sorununa neden olabilir, bu da soğuk hissi yaratabilir.Sinir sistemi sağlığı ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. B12 eksikliği, anemiye ve sinir sistemi bozukluklarına yol açabilir, bu da soğuk hissine katkıda bulunabilir.Bağışıklık sistemi için önemlidir. Eksikliği durumunda bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale gelebilirsiniz.DR. Bektaş, bazı hastalıkların da üşümeye neden olabileceğini söyleyerek, bunları şöyle sıraladı: "Örneğin, hipotiroidizm soğuk hassasiyetine neden olabilir. Bu durum, tiroit bezi vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olan tiroit hormonunu yeterli miktarda üretmediğinde ortaya çıkar. Raynaud hastalığı yani stres durumunda veya soğuğa maruziyet durumunda vücudun bazı bölgelerinde uyuşma ve soğukluk olması gibi diğer durumlar da soğuk duyarlılığına neden olabilir. Yetersiz beslenmede de vücut yeterli vücut ısısını korumakta zorlandığı için kişinin daha çok üşümesine neden olabilir."