Obez hastaları 1 yılda 25 bin kilodan kurtardılar

Op. Dr. Mehmet Deniz "Ben ve ekibim; sadece geçen yıl bin 235 başarılı obezite cerrahisi gerçekleştirdik. Bu sayede hastalarımızı obezitenin pençesinden kurtararak sağlıklı yeni bir hayata atılmalarını sağladık. Ameliyat sonrası dönemde her zaman yanlarındaki en büyük destekleri, dayanakları olduk. Sadece geçen yıl yaptığımız işlem ve ameliyatlar neticesinde ortalama 25 bin kilodan yani 25 tondan hastalarımızı kurtardık"dedi.
AVRUPA OBEZİTE SIRALAMASINDA İLK SIRADAYIZ
Obezitenin ülkemizde ve dünyada her geçen yıl artan oranda görüldüğünü ve önlenebilir halk sağlığı hastalıkları arasında başı çektiğini kaydeden Op. Dr. Mehmet Deniz, Türkiye'nin obezite oranında, Avrupa kıtasında son on yıl içinde ilk sıraya yerleştiği bilgisini verdi. Op. Dr. Mehmet Deniz, "Avrupa'da ise obezite oranında ilk beş; ülkemizden sonra sırası ile İngiltere, İrlanda, Malta ve Azerbaycan olarak saptanmıştır. Obezite, kişide normalden fazla yağ dokusu birikimi olarak basitçe tariflenebilir. Bu yağ dokusu birikimi ölçümünde baz aldığımız kriter, kişinin boy ve kilo değeri ile hesapladığımız vücut kitle indeksidir (VKİ, BMI). Bu değer 30'un üzerinde ise obezite, 40'ın üzerinde ise morbid obezite olarak tanımlamaktayız. Obezite tüm sistemleri olumsuz etkileyen kronik bir hastalıktır. Başta kalp damar sistemini etkileyerek hipertansiyon, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabete, solunum yollarını etkileyerek uyku apnesi ve solunum yetmezliğine, iskelet sistemini etkileyerek kronik ağrı, hareket kısıtlılığı, bel fıtığı ve eklem hastalıklarına, endokrin sistemi etkileyerek kısırlık, kıllanma artışı (tüylenme), cinsel isteksizlik ve hormonal bazı hastalıklara neden olmaktadır" dedi.
AVRUPA'DAN ÜLKEMİZE SAĞLIK KORİDORU OLUŞTURDUK
Obezite nedeni ile ortaya çıkan hastalıkların beklenen ömür süresinin kısalttığına ve yaşam kalitesini de düşürdüğüne işaret eden Op. Dr. Mehmet Deniz, tedavide obezite cerrahisi ve cerrahi dışı mide balonu yöntemlerinin etkili olduğunu ifade etti. Op. Dr. Mehmet Deniz şunları söyledi: "Hastanemizin kurulduğu günden bu yana hem ülkemiz hem de başta İngiltere, Almanya, İrlanda, İskoçya, Arnavutluk, Hollanda ve diğer pek çok ülkeden gelen hastalarımıza uzman kadromuzla en iyi sağlık hizmetini sunmaktayız. Avrupa'dan ülkemize sağlık koridoru oluşturduk. Hastalarımızı bilimsel veriler ışığında, etik değerlerden ayrılmadan tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmaktayız. Yaptığımız başarılı ameliyatlar neticesinde bilinirliğimiz ülke sınırlarını aşmış ve Avrupa'da her geçen gün artan sayıda tercih edilen bir merkezi olduk"
OBEZ HASTALARI, YENİ BİR YAŞAMA KAVUŞTURUYORUZ
Obezite ameliyatları sonrasında hastaların adeta ikinci defa doğduğunun altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Deniz, "Sadece geçen yıl yaptığımız işlem ve ameliyatlar neticesinde ortalama 25 bin kilodan hastalarımızı kurtardık. Hastalarımıza ortalama sağlıkla, konforla yaşayabilecekleri 20 bin yıl kazandırdık. Obezitenin yol açtığı kronik hastalıklardan kurtararak, binlerce kutu ilacı kullanmalarına gerek kalmadığı için çöpe attırdık.Diyabet hastalığını engelleyerek insülin iğnesinden ve diyabet ilaçlarından kurtardık, yerine ömürlerine ömür kattık ve konfor kazandırdık. Uyku apnesinden kurtararak sağlıklı uyumalarını sağlayıp yeni güne enerji dolu, mutlu uyanmalarını sağladık. Ameliyat sonrası hastalarımız için egzersiz yapmak artık bir zevk haline geldi. Milyonlarca mutlu, umut dolu sağlıklı adımlar attırdık. Kısacası yaşadıkları kaotik, sorun dolu ve zaman zaman yakınlarının dahi anlamadığı tüm dertlerden kurtardık. Yeni başlangıçların umudu olduk" ifadelerini kullandı. Obezite ile mücadelede eden tüm hastalara ekip olarak umut olmaya devam edeceklerini vurgulayan Op. Dr. Mehmet Deniz; obezite ameliyatı olmaya karar veren hastaların tedavi için bu konuda uzmanlaşan doğru merkezi seçmesi gerektiğinin de altını çizdi.