Obez hastaları 1 yılda 25 bin kilodan kurtardılar

Op. Dr. Mehmet Deniz "Ben ve ekibim; sadece geçen yıl bin 235 başarılı obezite cerrahisi gerçekleştirdik. Bu sayede hastalarımızı obezitenin pençesinden kurtararak sağlıklı yeni bir hayata atılmalarını sağladık. Ameliyat sonrası dönemde her zaman yanlarındaki en büyük destekleri, dayanakları olduk. Sadece geçen yıl yaptığımız işlem ve ameliyatlar neticesinde ortalama 25 bin kilodan yani 25 tondan hastalarımızı kurtardık"dedi.

AVRUPA OBEZİTE SIRALAMASINDA İLK SIRADAYIZ

Obezitenin ülkemizde ve dünyada her geçen yıl artan oranda görüldüğünü ve önlenebilir halk sağlığı hastalıkları arasında başı çektiğini kaydeden Op. Dr. Mehmet Deniz, Türkiye'nin obezite oranında, Avrupa kıtasında son on yıl içinde ilk sıraya yerleştiği bilgisini verdi. Op. Dr. Mehmet Deniz, "Avrupa'da ise obezite oranında ilk beş; ülkemizden sonra sırası ile İngiltere, İrlanda, Malta ve Azerbaycan olarak saptanmıştır. Obezite, kişide normalden fazla yağ dokusu birikimi olarak basitçe tariflenebilir. Bu yağ dokusu birikimi ölçümünde baz aldığımız kriter, kişinin boy ve kilo değeri ile hesapladığımız vücut kitle indeksidir (VKİ, BMI). Bu değer 30'un üzerinde ise obezite, 40'ın üzerinde ise morbid obezite olarak tanımlamaktayız. Obezite tüm sistemleri olumsuz etkileyen kronik bir hastalıktır. Başta kalp damar sistemini etkileyerek hipertansiyon, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabete, solunum yollarını etkileyerek uyku apnesi ve solunum yetmezliğine, iskelet sistemini etkileyerek kronik ağrı, hareket kısıtlılığı, bel fıtığı ve eklem hastalıklarına, endokrin sistemi etkileyerek kısırlık, kıllanma artışı (tüylenme), cinsel isteksizlik ve hormonal bazı hastalıklara neden olmaktadır" dedi.