Saç dökülmesinden korunmak için nelere dikkat etmeli?

Saç dökülmesi kadınlar ve erkeklerde büyük bir problem. Eğer bu problemi yaşıyorsanız, saçların daha sağlıklı, parlak ve dolgun olması için bazı yöntemler mevcut. Saç sağlığını korumak ve daha sağlıklı görünen saçlar için dermatologların önerileri de var. Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş, saç sağlığının nasıl korunacağını, saç dökülmesinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini SABAH'a açıkladı.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ HANGİ HASTALIKLAR ARTIRIR?

Dermatolog Ateş, sağlıklı bir saç kökünün devamlılığını ve canlılığını sağlayabilmesi için doğru malzemelerle yeterli miktarda beslenmesinin şart olduğunu ifade ederek saç dökülmesine nelerin neden olduğunu şöyle açıklıyor: "Stres, genetik faktörler, hormonal bozukluklar, (özellikle tiroid hastalıkları) bazı vitamin ve mineral eksiklikleri (demir, folik asit, çinko, biyotin) saç dökülmelerini artırıyor."

HANGİ YÖNTEMLER KULLANILMALI?

Mevsimlerin geçiş dönemlerinde saçların normalden daha yoğun dökülebildiğini açıklayan Ateş, saç dökülmelerini azaltmak ve saç köklerini beslemek için hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini belirtiyor: "En etkin yöntem saç mezoterapisi ve dermapenin beraber uygulanması. Saç mezoterapisi, saçın ihtiyacı olan vitamin, mineral, aminoasit ve antioksidanların direkt saçlı derideki kıl köklerine çok ince iğnelerle enjekte edilme yöntemidir."

SAÇA NASIL ETKİ EDER?

Dermatolog Ateş, bu faydalı yöntemle saça nasıl bir etki ettiğini şu bilgilerle paylaşıyor: "Bu faydalı karışımlar, enjeksiyonuyla dökülmeye başlamış, gücünü ve sağlıklı yapısını yitiren saç köklerini yeniden aktive eder. Saça aynı seansta dermapen ile büyüme faktörlerinin verilmesi dolaşımı hızlandırırken, mezoterapinin etkinliğini de artırıyor. 3 hafta aralıklarla 3-4 seans uygulanan bu kür, saç dökülmesini durduruyor ve yeni sağlıklı saçların çıkmasına yardımcı oluyor."

NASIL BİR İŞLEM YAPILABİLİR?

Klinik pratiğinde saça nasıl bir işlem yaptığını örneklerle aktaran Ateş, "Klinik pratiğimde saç mezoterapi uygulamalarını saç kaybı ve seyrekleşmesi olan hastalarımda, saç kök hücre uygulamalarıyla kombine ediyorum. Kulak arkasından aldığım küçük bir biyopsiyle elde ettiğim saç hücrelerini, yoğun dökülme alanlarına enjekte edip, sonrasında saç mezoterapisiyle destekliyorum. Ayrıca saç ekimi operasyonları gerektirecek kadar seyrekleşmesi olan hastalarımda, ekimden önce ve sonra yerleştirilen greftlerden daha iyi fayda sağlamak için saç mezoterapisi uyguluyorum" diyor.