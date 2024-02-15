Çocuk kanserlerinde tedavide başarı yüzde 90

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Mütevelli Üyesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çetin Timur, "Kanser, modern çağın yeni bir hastalığı olmayıp insanlığın kendisi kadar eski. Dünyanın belgelenmiş en eski kanser vakası, M.Ö. 3000 yılındaki eski Mısır'da ortaya çıkmıştır. Papirüs üzerine kayıtlı sekiz meme tümörü vakası kaydedilmiştir" dedi ve 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'nde, erken teşhisin önemine dikkat çekti...Çocukluk çağı kanserlerinin, tüm kanser vakalarının yüzde 1.2'sini oluşturarak küresel sağlık alanında önemli yer tuttuğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Timur, "Bu oran düşük olsa da çocukluk çağı kanserlerinden kaynaklanan ölümler, tüm kanserlerden hayatını kaybedenlerin yüzde 1'ini temsil ediyor. Ülkemizde her yıl 3 bin 500–4 bin çocuk, yeni kanser tanısı alıyor. Dünya genelinde ise çocukluk çağı kanserleri, yaşam boyu görülen kanserlerin yüzde 1-2'sini oluşturuyor" diye konuştu.Ülkemizde en sık rastlanan çocukluk çağı kanserleri arasında; lösemi, lenfoma ve beyin tümörünün yer aldığının altını çizen Uzm. Dr. Timur, şunları söyledi: "Bu kanser türlerinin görülme sıklığı giderek artıyor. Gün geçtikçe gelişen tıbbi teknoloji ve tedavi yöntemleri sayesinde, çocukluk çağı kanserlerinde tedavi başarı oranları da artıyor."ÇOCUKLUK çağı kanserlerinin, erişkin kanserleriyle kıyaslandığında tedaviye yanıt oranlarının genellikle daha iyi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Timur, şöyle dedi: "Özellikle lösemi ve lenfoma gibi kanser türlerinde başarı oranları oldukça yüksek. Erken tanı ve etkili tedavi, çocukluk çağı kanserlerinin yönetiminde kritik öneme sahip. Çocuklarda genel iyileşme öngörüsü yüzde 65'in üzerinde ve tedaviye yetişkinlerden çok daha iyi yanıt veriyorlar. Günümüzde çocukluk çağı lösemilerinde başarı oranı yüzde 90'ların üzerinde."UZM. DR.Timur, çocuklarda görülen tedavisi zor kanser türlerinin iyileştirilmesi için yüzlerce hastanın, ülkemize tedavi için geldiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Timur "Ülkemizde, kamu ve özel hastanelerde çocuk hematolojionkoloji ve kök hücre nakli alanında uzmanlaşmış birçok merkez ve doktor var. Bu merkezlerde kapsamlı tedavi seçenekleri sunuluyor" diye konuştu.Günümüzde immunoterapiler ve hedefe yönelik tedavilerin kullanım oranının giderek arttığını söyleyen Uzm. Dr. Timur, "Bu tedaviler, kanserin cinsine göre tekli olarak veya kemoterapiyle birlikte uygulanabiliyor. Hedefe yönelik tedavi, kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını kontrol eden genler ile bunların oluşturdukları proteinleri hedefleyen ilaçları ifade ediyor. Böylece sağlıklı hücreler korunurken, kanser hücreleri yok edilmeye çalışılıyor" dedi.Timur, çocukları kanserden korumak için şu önerilerde bulundu:Çocuklarda kanser belirtileri olabilecek semptomlar hızla fark edilmeli ve doktora başvurulmalı. Erken tanı, tedavi şansını artırır.Düzenli olarak sebze, meyve, tam tahıllı ürünler ve protein kaynakları tüketilmeli. Fast food, işlenmiş gıdalar, atıştırmalıklar, kızartmalar ve aşırı şekerli içeceklerden uzak durulmalı.Çocuklar düzenli olarak fiziksel aktivite yapmalı. Spor, yürüyüş, bisiklet gibi aktiviteler kanser riskini azaltabilir.Çocuklar sigara içilen ortamlardan uzak tutulmalı.Güneş ışınlarına maruz kalmayı azaltmak için güneş kremi kullanılmalı ve şapka takılmalı.Kansere yol açan bazı virüslerin aşıları mevcut. Çocuklar, bu aşıları düzenli olarak yaptırmalı.