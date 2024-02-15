Sakın bu durumlarda su içmeyin... Bazı hastalıklara risk oluşturuyor

Uzmanlar düzenli olarak su içmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar. Her gün en az 2 litre su içilmesi öneriliyor. Ancak içeceğiniz suyun miktarı kadar ne zaman içtiğiniz de oldukça önemli. Uzmanlarında dediklerine göre suyun bazı durumlarda tüketmek ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Uzmanlar hayati önemi olan suyu bazı durumlarda tüketmeyi doğru bulmuyor. Öyle ki bu durumlarda su içmek önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.

İşte su içtiğinizde hayati tehlikeye sokabilecek 8 yer;

Banyodan sonra su içmeyin çünkü; Banyo; kişinin temizlenmesine olduğu kadar, gevşemesine ve ferahlamasına da yardımcı olur. Banyo esnasında; organlar gevşer ve kan akışı rahatlar. Bunun üzerine su içilmesi, organlarda şok etkisi yapar ve gerilmelerine sebep olur. Bu sebeple banyodan hemen sonra kesinlikle su tüketilmemelidir.

Acı yedikten sonra su içilmez: Acı yedikten sonra su içmek öncelikle acının etkisini arttırarak daha fazla yanmaya neden oluyor. Acıdan sonra su içmenin sağlık için daha önemli bir sebebi bulunuyor. Acı yedikten sonra su içmek reflü ve gastrit gibi mide hastalıklarına aynı zamanda bağırsak rahatsızlıklarına yol açıyor.

Uyku arasında su içilmez: Uyku arasında su içmek beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiliyor. Boş mideye uykudan kalkar kalkmaz gönderdiğiniz su sindirim sistemini zarar veriyor ve uyku arasında su içmek bir alışkanlık haline gelirse zaman içinde mide hastalıklarına neden oluyor.

Meyve yedikten sonra su içmeyiniz: Meyveleri yedikten sonra su içmekten kaçının çünkü midede asitliğe neden olan emilim ve sindirim sürecini engeller. Bu yüzden bazı insanlar meyve tükettikten sonra tedirginlik yaşarlar. Meyve yedikten en az bir saat sonra su içmeniz tavsiye edilir.

Egzersiz yaptıktan, yorulduktan sonra su içilmez: Egzersizden hemen sonra su içmek dalak büyümesine, mide bulantısı ve baş dönmesine sebep olabiliyor. Ayrıca özellikle egzersizden sonra terlediğinizde sodyum ve potasyum kaybediyorsunuz. Bunların ikisi de vücudunuz için çok önemli ve kaybettiğiniz bu mineralleri yerine koymanız gerekiyor. Ancak bu mineralleri normal su ile yerine koymak imkânsız bunun için en iyi su maden suyudur.

Tatlı yedikten sonra su içilmez: Tatlı yerken su içmek kan şekerini çok yüksek seviyelere çıkarabilir. Kan şekeri seviyelerindeki artış, su tüketildiğinde daha yüksektir, hatta hiçbir şey içmeden aynı anda daha fazla tatlı yediğinizde bile daha yüksektir. Bu sonuç, suyun vücudun yiyeceklerden daha fazla glikoz emmesine yardımcı olduğunu inceleyen Güney Amerika'daki bazı bilim adamları ve araştırmacılar tarafından çıkarıldı. Çalışmanın sonuçları, tatlılardan vazgeçemeyen insanlar için çok önemlidir. En yaygın alışkanlıklardan biri de fazla şekeri atmak için su içmektir.

İstifra ettikten sonra içilmez: Herhangi bir nedenle kustuktan hemen sonra su içmeyi sağlıklı bulmuyor.

Yemek yerken su içilmez: Yemekle beraber 5-6 bardak su içmek yemeklerin sindirilmesini zorlaştırabilir. Mide asidi ve safra – fazla su içilmesi ile yeterli işlev göstermeyebilirler. Ayrıca, yemek sırasında alkol ve soda içmek de tükürük salgısını azalttığı için sindirimi zorlaştırabilir. Soğuk su, soğuk kola, gazlı içecekler de bilinenin aksine yemek sırasında olumlu etki yapmayıp tam tersi sindirimi zorlaştırabilir, karın ağrısı ve kramplara yol açabilir.

Vücuttaki hücrelerin, organların ve sistemlerin sağlıklı çalışması için su gereklidir. Günlük su tüketimi, vücudun işlevselliğini sürdürmek, sağlığı korumak ve genel iyilik halini sürdürmek için önemlidir. O yüzden daha sağlıklı şekilde su içmeye devam edebilirsiniz.