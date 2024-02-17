Yakın tarihli olayları ve isimleri unutma Alzheimer’a işaret ediyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Önder, demans vakalarının yüzde 50 ila yüzde 70'ine sebep olan Alzheimer'ın görülme riskinin 65 yaşından sonra her beş yılda iki kat arttığını söyledi. Yaşlılıkta fiziksel ve psikolojik yıkıma neden olan Alzheimer hastalığının, hastalık kaynaklı ölümler sıklık açısından da dördüncü sırada olduğunu vurgulayan Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Özlem Önder, "Yaşlanan nüfus arttıkça Alzheimer Hastalığı'nın görülme sıklığı ve hastalığın yarattığı yükün de giderek artacağı açıktır" dedi.

Alzheimer'ın en sık karşılaşılan belirtileri arasında; "Yakın tarihli olayları ve isimleri unutma, yaptığı işleri tekrar yapma, söylediği şeyleri tekrar söyleme, koyduğu eşyaları bulamama, alışveriş sırasında eksik alma veya ödeme sırasında zorlanma, yemek yaparken hatalar yapma, daha önceden kullanabildiği basit bir aleti kullanma sırasında zorluk yaşama, bilinen yolları karıştırma nedeniyle kaybolma riski yaşama, giysi seçmek, sipariş vermek gibi basit kararları almakta zorlanma" gibi durumları sıralayan Dr. Özlem Önder, "Ancak arada bir alınabilen yanlış kararlar, aylık bir ödemedeki birkaç günlük gecikme, zaman zaman eşya kaybetme veya isim unutma ancak aynı gün içinde hatırlayabilme gibi durumlarda hemen Alzheimer kaygısı yaşanmamalı ve mutlaka bir nörolog ile görüşülerek gerekli değerlendirme ve yönlendirme alınmalıdır" diye konuştu.

Alzheimer'ın en önemli risk faktörünün yaş olduğunu vurgulayan Dr. Özlem Önder, "65 yaş sonrası her 5 yılda Alzheimer sıklığı iki kat artmaktadır. Genetik faktörler de hastalığın riskini artırmaktadır. Ailede birinci derece yakında Alzheimer hastalığı öyküsü olması yüzde 10 ila 30 oranında risk artışına işaret eder. Değiştirilebilir risk faktörleri olarak bilinen sigara ve alkol kullanımı, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, serebrovasküler ve miyokard infarktüsü gibi hastalıkların da Alzheimer'ın gelişiminde önemi büyüktür" şeklinde konuştu.